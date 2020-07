Markus Kluge und Emma Berk

Linow (MOZ) Leuchtende Kinderaugen: Der neue Spielplatz in Linow kommt gut an. Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler), Ortsvorsteher Tom-Morten Theiß (FDP), der Abgeordnete Christian Monté (BVB/Freie Wähler) und Bauamtsleiter Daniel Hauke übergaben die Anlage am Dienstag. Die Kinder der Kita Linow warten geduldig davor, um das Spielgerät ausprobieren zu können. Der Spielplatz kostete rund 16 000 Euro und wurde aus dem Haushalt finanziert. Die Kita wurde zuletzt auch teilweise renoviert. Die 32 Kinder konnten sich über ein Sonnensegel, neue Fußböden und frische Farbe freuen. Demnächst gibt es eine neue Küche. Als nächstes großes Projekt ist der Rheinsberger Spielplatz an der Reihe.