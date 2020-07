Blauer Himmel: Am Firmensitz des Wasserverbandes Zowa in Schwedt begrüßt eine Welle aus Edelstahl mit dem Firmenlogo den Besucher. Seit 27 Jahren versorgt der Verband die Region mit Trinkwasser. © Foto: Oliver Voigt/MOZ

Schwedt (MOZ) Der Wasserverband mit Sitz in Schwedt geriet mit Vorwürfen in die Schlagzeilen. Der Vorsteher erklärt, wie es weitergeht.

Bis zur nächsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung will Vorsteher Jens Arnold wieder Ordnung in die Arbeitsweise des Verbandes bringen. In der ersten Vorstandssitzung nach den gescheiterten Versuch, den Vorsteher durch die Verbandsversammlung abzulösen, hat der Verbandsvorsteher den Arbeitsplan dafür vorgestellt.

Im Kern geht es dabei um die Neufassung und Klarstellung von Verfahrensweisen im Verband, die Anlass zu den Vorwürfen gegeben hatten. Jens Arnold stellte Regelungen zur Schrottverwertung vor, die er getroffen habe, um Diebstähle wie dem der Wasser­uhren künftig unmöglich zu machen. Um das hauseigene Vergaberecht auf sichere Beine zu stellen, würden Mitarbeiter qualifiziert und die Unterstützung der Vergabestelle der Stadt Schwedt in Anspruch genommen. Die Vergaberichtlinie soll überarbeitet werden, ebenso innerbetriebliche Abläufe optimiert werden. Arnold kündigte die Änderung der Verbandssatzung an, um beispielsweise einen Fehler bei der Angabe der Stimmanteile der Gemeinden zu beheben. Auch bei der Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung hätte es in der Vergangenheit Fehler gegeben. Die Aufgaben sollen parallel zu den laufenden Arbeiten wie die Kalkulation der Preise erfolgen. "Wir müssen schnell wieder Ordnung in den Verband kriegen", erklärte Arnold im Anschluss.

Verband in den Schlagzeilen

Anfang des Jahres waren der Verband und sein Vorsteher in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein Diebstahl von Wasseruhren im Unternehmen festgestellt wurde. Der Fall wurde betriebsintern vom Vorsteher aufgeklärt, das Geld von den Mitarbeitern zurückgezahlt. Vorsitzender Frederik Bewer strengte dennoch eine Beurlaubung Arnolds an, um den Fall umfassender aufzuklären. Insgesamt acht Wochen wurde Arnold bezahlt nach Hause geschickt. In dieser Zeit fand eine externe Tiefenprüfung des Zowa durch Anwälte statt. Diese warfen dem Verband anschließend Fehler bei Vergaben, Aufträgen, Betriebsabläufen und in der Mitarbeiterführung vor und empfahlen die fristlose Kündigung des Vorstehers. In der Zwischenzeit gab es Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch gegen Arnold und wegen Amtsmissbrauch gegen Bewer. Letztlich folgten die Mitglieder des Verbandes den Empfehlungen des Berliner Anwältsbüros nicht und beließen Arnold im Amt.

Das Ergebnis der Untersuchung wird vom Verband nach wie vor nichtöffentlich gehalten. Anfragen von Stadtverordneten auf Akteneinsicht hat die Stadt Schwedt abgelehnt. In Angermünde dagegen wurde Stadtverordneten Akteneinsicht gewährt, ohne dass es danach Konsequenzen gab.

Feuerprobe im September

Inzwischen ist die Kommunalaufsicht des Kreises um eine rechtliche Bewertung der Angelegenheit gebeten worden. In der Schwedter Stadtverordnetenversammlung erklärte Anwalt Henning Meyersrenken öffentlich, dass durch das Handeln des Vorstehers kein erkennbarer Schaden entstanden sei. Für die Stadt Schwedt stufte der Bürgermeister die Vorwürfe als Arbeitsfehler ein, die abzustellen seien. Angermündes Bürgermeister, der die Verbandsversammlung als Vorsitzender leitet, sieht das anders und machte sich im Vorstand des Verbandes gemeinsam mit Amtsdirektor Detlef Krause für arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen Arnold stark. Bislang konnte sich Bewer damit jedoch nicht durchsetzen. Mitglieder des Verbandes kündigten inzwischen an, dass sie die Abwahl Bewers als Vorsitzender beantragen wollen. Noch ist unklar, wie der Verband intern mit den Ergebnissen der Tiefenprüfung umgeht. Der Arbeitsplan Arnolds zur Aufarbeitung der Vorfälle wird auf der nächsten Verbandsversammlung im September seine Feuerprobe erleben.