Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) "Geboren, aufgezogen, geschlachtet und zerlegt in Bergsdorf" steht auf den Fleisch- und Wurstetiketten der Agrar GmbH Bergsdorf. Neben artgerechter Haltung werden die "Bergsdorfer Wiesenrinder" auch gleich auf dem Hof von Christoph Lehmann und seinem Team geschlachtet und verarbeitet. Total lokal eben, ohne Akkordarbeiter aus Osteuropa. Wie so etwas angesichts der Dumpingpreise im Lebensmitteleinzelhandel mit Hilfe der Direktvermarktung vor Ort gelingen kann, darüber informiert sich der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Feiler (CDU), am Montag bei einem Besuch in Bergsdorf. Kennengelernt hatten sich der Landwirt und der Bundestagsabgeordnete bereits Anfang des Jahres auf der Grünen Woche in Berlin, als das Thema "Corona" noch ziemlich weit weg schien. Den Ausbruch der Pandemie bekamen auch Christoph Lehmann und seine Mitarbeiter zu spüren. Von heute auf morgen brach der Absatz ein, weil Restaurants, Hauptabnehmer des Bergsdorfer Wiesenrinds, geschlossen bleiben mussten. 40 Prozent weniger Schlachtungen wurden getätigt, um der gesunkenen Nachfrage Rechnung zu tragen, so Lehmann. Ab April zog die private Nachfrage allerdings enorm an. Kunden vor allem aus Berlin kamen nach Bergsdorf, um Fleisch und Wurst zu kaufen. Die doppelte Menge konnte Lehmann an Endverbraucher losschlagen. Nun hofft er, dass der Trend anhält. Das wäre auch ganz im Sinne der Politik, die weg will von industriellen Strukturen in der Fleischverarbeitung. "Es müssen sich aber auch Leute finden, die es machen", so Feiler. Ohne die Initiative vor Ort blieben alle Anstrengungen in diese Richtung nur Lippenbekenntnisse.