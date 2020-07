BRAWO

Mittelmark Am Donnerstag, 30. Juli, bietet die AfU e.V. (Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie) die Möglichkeit, in der Zeit von 11.15 - 12.15 Uhr in Kloster Lehnin (Gemeindeverwaltung, Friedensstr. 3) sowie von 13.45 - 14.45 Uhr in Beelitz im Beratungsraum (Poststraße 15), und von 16.15 - 17.15 Uhr in Brück (AWO-Mehrgenerationenhaus, F.-Ludwig-Jahn-Str. 4 d) Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu ist frisch abgefülltes Wasser (1l) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitzubringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z.B. Schwermetalle oder Trinkwasserqualität überprüft werden. Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen, wofür dem Garten 500 Gramm Boden als Mischprobe zu entnehmen ist.