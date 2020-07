Heike Weißapfel

Mühlenbeck (MOZ) Drei Meter lang hängen die weißen Tapetenbahnen an Holzgestellen von der Decke und verhindern so den Blick ins Foyer der Mönchmühle. Nichts soll ablenken von der Kunstausstellung, die hier ab 2. August hinter verschlossener Tür durch die bodentiefen Glasflächen zu sehen sein wird. Die "Dienstags-Männer", die Bau-Gruppe des Mönchmühlenvereins, hat aus Holzleisten Aufsteller gezimmert.

"Not macht erfinderisch", sagt die Organisatorin Angelika Pleger. Corona macht’s nötig. Traditionell wechselt sie sich mit Elfi Wortmann beim Kuratieren von jährlich zwei Ausstellungen ab. Die Schau im Mai fiel aus, weil die historische Mönchmühle zunächst auf ungewisse Zeit geschlossen bleiben musste.

Die Dienstags-Männer helfen

"Ich hatte in Glienicke sehr interessante Kunst in Buswartehäuschen gesehen. Allerdings war mein Eindruck, dass die Leute sie nicht so stark wahrnehmen", sagt Angelika Pleger. Kunst hinter Glas ging in der Mönchmühle aber auch.

"Widerhall" ist das Thema der Ausstellung, begriffen als "Echo" oder "Antwort", aber auch den Gegensatz spiegelnd, der in "wider" anklingt. Nun sollen ihre Werke trotzdem einen Widerhall finden, in der Gesellschaft der Kunstinteressierten ebenso wie bei zufälligen Passanten. Besucher haben zwar nicht den unmittelbaren Genuss vieler Werke, aber wer öfter kommt, sieht doch auf den aufgestellten Staffeleien nach und nach die ganze Vielfalt. Einige der Teilnehmerinnen haben sich selbst beworben, andere hat die Kuratorin für die Ausstellung eingeladen. Dass es diesmal ausschließlich Frauen sind, ist dabei Zufall.

Den Anfang macht Andrea Brabetz. Die Berlinerin, die vorwiegend skulptural arbeitet, ist in Mühlenbeck keine Unbekannte. In der Mönchmühle gibt es eine Dauerleihgabe von ihr. Ihre fein gearbeiteten Skulpturen schafft sie aus unterschiedlichsten Materialien, in diesem Fall sind es Hölzer. Das filigrane Werk wird als Mobile im Fenster installiert.

Die Malerin Anke Mai setzt mit dem Pinsel Häusern ein Denkmal, die im Verschwinden begriffen sind, sei es, dass sie abgerissen, sei es, dass sie bis zur Unkenntlichkeit umgebaut werden. Auf diese Weise hält sie die Erinnerung an das Vergehende fest. Sabine Thiebes ist ebenfalls Malerin. Sie hat sich auf Formen der menschlichen Wahrnehmung spezialisiert. Die Düsseldorfer Malerin Marina Riedl bewegt sich zwischen gegenständlicher und abstrakter Malerei. "Es entsteht der Eindruck, dass sich da etwas verflüchtigt", beschreibt Angelika Pleger die Wirkung.

Die Professorin Angelika Pleger war Kunst- und Kulturgeschichtspädagogin an der katholischen Hochschule für Sozialwesen in Karlshorst. In diesem Zusammenhang hat sie auch mit der Fotografin Angela Kröll zusammengearbeitet. Angela Kröll beschäftigt sich in ihren Bildern mit dem – oft eher bedrückenden – Hall und Widerhall, den Warteräume auf uns ausüben. Auf Ämtern und Jobcentern hat sie ihre Motive gefunden, eine Sammlung von Abreißnummern verstärken das Gefühl von langer Wartezeit.

Christa Thurmann hat sich großformatigen Porträts verschrieben, die allerdings nicht klassisch realistisch oder naturalistisch gemalt sind, sondern in vielen Farben explodieren.

Von Kristina Ciaglia hat Angelika Pleger schon einmal eine Ausstellung in der Schildower Dorfkirche präsentiert. Kristina Ciaglia liebt die Pleinair-Malerei so wie einst Monet. Sie ist häufig mit der Feldstaffelei unterwegs. Ihre Aquarelle und Pastelle entstehen dann unmittelbar.

Angelika Pleger selbst hat sich diesmal für Collagen aus natürlichen "Zutaten" wie Pfingstrosenblätter entschieden. Kleinere Exponate sollen sich an den Zweigen von Birkenstämmen, die in Weihnachtsbaumständern stehen, zu einem Gesamteindruck verdichten.

Klar, dass sich die Kuratorin darauf freut, wenn es am 2. August endlich losgeht. Die Spannung überbrückt sie mit einer Art Preview, die alle auf die Schaufensterschau aufmerksam machen soll. Am Anfang ist das Wort, das widerhallt, das von Weitem sichtbar sein soll: in widerborstig, Widerstand, sogar widerlich, als Widerspruch oder Widerwort. Kunstfreunde dürfen gespannt sein.