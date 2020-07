Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Volare, cantare" schallt es von der Bühne des Hof-Theaters in Bad Freienwalde. Die Musicalsänger Karen Bild, Alice Macura, Patrick Stauf und Intendant Matthias Raupach proben derzeit erstmals gemeinsam für das große "Sommer-Special" im August. Dann erklingt "Ciao, ciao Bambina", ein Schlager aus den fünfziger Jahren, als deutsche Urlauber Italien als Reiseziel für sich entdeckten.

58 Besucher gleichzeitig

Derweil wässert Gertrud Raupach im Foyer, die Plakate, die an Litfaßsäulen und Straßenrändern für das Sommer-Konzert werben. "Dann kleben sie besser", weiß die Vorsitzende des Vereins Musiktheater Brandenburg, Träger des Hof-Theaters, dem die coronabedingte Eindämmungsverordnung schwer zu schaffen macht. Nur 58 Plätze dürfen gleichzeitig besetzt sein. "Ohne öffentliche Förderung wäre die Show gar nicht möglich", sagt Matthias Raupach. Unterstützung bekommt das Hof-Theater als freie Bühne vom Land und von der Stadt für die Sommerkomödie. Um kostendeckend arbeiten zu können, braucht der Intendant und Geschäftsführer des Vereins die Einnahmen des Kartenverkaufs von allen 160 Plätzen.

Die Musicalsänger, für die seit März alle Engagements ausgefallen sind, fiebern dem Sommer-Special entgegen. Matthias Raupach hatte sie eigentlich für die Sommer-Komödie "Ab in den Urlaub" gebucht. Doch diese ist ins nächste Jahr verschoben worden. Denn Raupach kann bei einem Musicaltheater den Abstand auf der Bühne nicht garantieren. Bei einem Konzert, wo die Sänger sich in markierten Bereichen bewegen, geht das schon eher.

Erstmals in Bad Freienwalde auf der Bühne ist Alice Macura. Die gebürtige Wienerin lebt aber in Berlin. Ebenso wie Karen Bild, die aus Dessau stammt, und der Rheinländer Patrick Stauf, Sänger, Tänzer und Choreograf. Geprobt haben die vier Darsteller ihre Gesangsparts schon alleine. Jetzt trainieren sie gemeinsam und arbeiten an der Choreografie. Von Vorteil ist die kurze Anreise. Während der Spielzeit im August, wenn sie von Donnerstag bis Sonntag täglich auf der Bühne stehen, werden sie jedoch in Bad Freienwalde bleiben.

Karen Bild und Patrick Stauf waren schon mehrfach in Bad Freienwalde zu erleben. Schlager und Pop-Songs seien sonst nicht so ihr Metier, sagt Karen Bild, die bei der Sommerkomödie "Sing, Baby sing" und bei der Weihnachtsshow aufgetreten war. Jetzt könne sie ihre Stimme richtig rauslassen. Auch für Patrick Stauf ist die Kurstadt nicht unbekannt. Er war unter anderem bei der Weihnachtsgala dabei und brachte seine chroreografischen Kenntnisse mit ein.

Häufiger Kostümwechsel

"Ab 3. August proben wir intensiv", kündigt Matthias Raupach an, der auch als Regisseur wirkt. Die Show bietet den Zuschauern zwei Stunden lockere Unterhaltung mit einem Feuerwerk an Liedern aus Musicals, Schlagerparade und Pop an. Bei der Auswahl der Songs durften alle Darsteller Vorschläge unterbreiten, aber das letzte Wort hatte der Regisseur, der für die Aufführung verantwortlich ist. Geprobt wird in lockerer Straßenkleidung. An den Kostümen wird noch gearbeitet. "Wir wollen die Kostüme der Zeit anpassen, aus denen die Lieder stammen und uns möglichst häufig umziehen", kündigt Karen Bild an.

Die ersten Karten seien verkauft, vor allem die Sonntage laufen gut, so Raupach. Das Theater verfüge über eine neue Klimaanlage. Mund-Nasen-Schutz sei für die Gäste nicht erforderlich.