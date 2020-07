Brandenburg (MOZ) So wie alle Menschen vom Kitakind bis zu den Senioren haben auch die Studierenden unter der Corona-Zeit gelitten. Und so wie viele andere Probleme unserer Gesellschaft durch Corona deutlicher sichtbar wurden, hat uns der Lockdown auch bewusst gemacht, dass rund zwei Drittel aller Studierenden in Brandenburg nebenbei arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können.

Weil ein Großteil dieser Nebenjobs durch den Lockdown wegfiel, sahen sich die jungen Leute in finanziellen Nöten. Die Bundesregierung – speziell das Wissenschaftsministerium – brauchte vier Monate, bis jetzt endlich am Ende des Semesters die ersten Überbrückungshilfen ausgezahlt werden. Mancher hat sein Studium deshalb sogar vorzeitig abgebrochen.

Aus all diesen Gründen ist es – so wie es der Präsident der Uni Potsdam einschätzt – tatsächlich nur eine Selbstverständlichkeit, wenn jetzt dieses coronabedingte Online-Semester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden soll. Denn ansonsten würden viele Studierende auch noch ihren Bafög-Anspruch für ein halbes Jahr verlieren. Und das wäre nun wirklich sehr schlecht.