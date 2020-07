Carola Voigt

Angermünde (MOZ und Bernd Woite) Nun ist auch beim Landesliga-Aufsteiger ESV Angermünde die Vorbereitung auf die neue Saison angelaufen – allerdings mit Hindernissen: "Sowohl in Angermünde in der heimischen Gustav-Bruhn-Sporthalle als auch in der Schwedter Sporthalle am Aquarium, in der Angermünder auf Grund einer Zweitmitglied-schaft bei der SSV PCK Schwedt trainieren können, stehen derzeit die Ampeln auf Rot", erzählte Bernd Woite.

Beide Hallen sind immer noch nicht für das Training freigegeben. Ein bedeutender Nachteil – in vielen Brandenburger Kommunen wird da deutlich sportfreundlicher gehandelt. "Zumindest einmal in der Woche kann in der Tennishalle der SSV PCK, wenn auch auf ungewohntem Bodenbelag, gemeinsam mit den Sportlern der SSV PCK Schwedt trainiert werden", fügte Woite hinzu.

Zehn Kontrahenten für ESV

In der neuen Landesliga treffen die Angermünder auf viele alte Bekannte. Aus der Verbandsliga ist das starke Team des TTC Frankfurt/Oder in die Landesliga abgestiegen. Abhängig von der Aufstellung sind die Mannen um die Routiniers Roman Waczek und Peter Kretschmar sicherlich einer der Favoriten im neuen Spieljahr. Gleiches gilt für die etablierten Mannschaften des TTC Finow III und von Motor Hennigsdorf, die erneut an der Tabellenspitze zu erwarten sind.

Im Mittelfeld dürften sich Rotation Leegebruch II, Pneumant Fürstenwalde II und TTV Fürstenberg (verstärkt durch die ehemalige Landesmeisterin Carolin Gragoll, die vom TTC Finow in ihre Heimatstadt zurückkehrt) mit dem zweiten Team des TTC Frankfurt und den Aufsteigern um den Klassenerhalt streiten.

Aus der Nordstaffel der 2. Landesklasse überspringt die starke Mannschaft TTC Ofenstadt Velten eine Spielklasse und erreicht ebenso erstmals die Landesliga wie der SV Woltersdorf aus der Südstaffel. Ein unangenehmer Gegner ist auch der KSV Fürstenwalde, der als Tabellenzweiter der 1. Landesklasse Süd den Aufstieg schaffte und mit den früheren Verbandsligaspielern Mario Berndt und Olaf Plocke jeden Gegner vor Probleme stellen dürfte.

Für die Angermünder dürfte der Klassenerhalt das nicht einzige realistische Saisonziel darstellen. Verstärkungen waren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den ungewissen Spiel- und Trainingszeiten nicht zu gewinnen. Dies gilt allerdings für die meisten Teams der Liga. So setzen die Angermünder im neuen Spieljahr wieder auf die bewährten Stammspieler der vergangenen Saison. Mit Bela Balint (26:9 Siege im vergangenen Spieljahr) und Andreas Leinert (18:5) im oberen Paarkreuz und Bernd Woite (18:13) sowie Tony Stolzenburg (11:4) im unteren Paarkreuz sind die Uckermärker gut aufgestellt. Wie bereits im vergangenen Jahr stehen mit der früheren Landesmeisterin Christin Reiß, den Routinier Roland Holzäpfel, Volker Klemm und Jörg Woite weitere Spieler bereit, um im Vertretungsfalle auszuhelfen.

Saison beginnt am 4. September

Nach den bisherigen Planungen des Tischtennisverbandes Brandenburg ist der erste Spieltag auf den 4. September terminiert. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Termin eingehalten werden kann. Viele Mannschaften können, wie auch der ESV, derzeit ihre Hallen nicht nutzen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Saison mit Verspätung beginnen wird.