Matthias Haack

Neuruppin (red) In diesen Tagen und Wochen werden auf den Fußballplätzen der Region viele Fotos angefertigt. Auch in anderen Sportarten sollen die in der Sommerpause neu zusammengestellten Mannschaften auf diesem traditionellen Weg der Öffentlichkeit vorgestellt und dem Werbepartner eine Plattform gegeben werden. Hoch im Kurs stehen Bilder mit 10, 15, 20 oder mehr Personen, um damit die Presse, die eigenen Internetkanäle sowie Sponsoren und treue Wegbegleiter zu versorgen. Bei der Erstellung dieser Aufnahmen ist jedoch Obacht geboten.

Aus der Pressestelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin kommen Hinweise zum Sensibilisieren für das Umsetzen der Verordnung als auch eine weitgehend unbeachtete Stoßrichtung. Pressesprecher Alexander von Uleniecki: "Es ist sicherlich erklärungsbedürftig, wenn Sport mit Körperkontakt erlaubt ist, aber beim Mannschaftsfoto auf Mindestabstände hingewiesen wird. Sport unter freiem Himmel ist demnach vom allgemeinen Abstandsgebot ausgenommen – aber wirklich nur das reine Sporttreiben. Ansonsten gilt zwischen Personen im öffentlichen und privaten Bereich grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Wenn der Abstand stimmt, muss also nicht auf die klassischen Mannschaftsfotos zum Saisonbeginn verzichtet werden."

Er erinnert in diesem Zusammenhang an die Vorbildfunktion der Sportler. "Vereine können auch mit ihrem Bekanntheitsgrad für den notwendigen Gesundheitsschutz in der Öffentlichkeit werben. Nach dem Motto: Bleibt bitte weiter gesund und haltet euch an die Hygiene- und Abstandsregeln. Wir tun es auch dann, wenn wir keinen Sport treiben!"

Alexander von Uleniecki führt an, dass nur mit dem Einhalten der Regeln in den vergangenen Monaten Lockerungen, wie jetzt beim Sport, überhaupt möglich geworden sind. Er betont, dass vor allem in diesen Zeiten Kreativität erwartet wird. Heißt: Stupides Aufstellen in zwei oder drei Reihen mit Schulter an Schulter ablegen und stattdessen mit einer frischen Optik aufpeppen. Ähnlich sieht es laut Pressestelle auch der benachbarte Kreis Prignitz, mit dem die Fußballer aus Ostprignitz-Ruppin vor sechs Jahren zu einer Verwaltungseinheit verschmolzen.

Gemäß der aktuell geltenden Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus ist zwischen Personen im öffentlichen und privaten Bereich grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, die im Auftrag von Amtsarzt Christian Schulze für den Nachbarkreis Oberhavel erstellt wurde. Bezogen auf den Fußball und die Mannschaftsbilder heißt es darin: "Die reine Sportausübung unter freiem Himmel ist vom allgemeinen Abstandsgebot ausgenommen. Zur Sportausübung können Mannschaftsbilder nicht gezählt werden." Und der Amtsarzt nimmt einer Idee gleich den Wind aus den Segeln: "Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Gruppenfotos sieht die Umgangsverordnung, welche am 15. Juli in Kraft getreten ist, nicht vor."

Erstellen von Aufnahmen ist auch wegen eines weiteren Aspekts Vorsicht geboten, sonst könnten rechtliche Konsequenzen drohen. Im Paragraf 1 der Umgangsverordnung steht zu "Allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln": (1) Jede Person ist aufgefordert, die allgemeinen Hygieneregeln und -empfehlungen [...] zur Vorbeugung von Infektionen zu beachten.

(2) Zwischen Personen ist im öffentlichen und privaten Bereich grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Folglich gilt das Nichteinhalten als strafbar. Das Foto würde als Beweis für ein Bußgeldverfahren hinreichend sein. Es sind Strafen von bis zu 25 000 Euro möglich. Und dies für den Einzelfall.