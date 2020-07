Das Feld in Staffelde lädt zur Selbstpflücke ein. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr . © Foto: Spargelhof Kremmen

Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Sie waren längst ein tiefblaues Superfood, als noch niemand daran dachte, diesen Begriff überhaupt zu erfinden: Heidelbeeren wird nachgesagt – mit Studien durchaus wissenschaftlich unterlegt –, den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen. Das Vitamin C in ihnen erhöht die Kollagen-Produktion, Vitamin E soll sogar krebsvorbeugend wirken. Dabei ist die Blaubeere zudem noch kalorienarm. Roland Bläsche, der für die Heidelbeer-Produktion des Spargelhofs Kremmen verantwortlich ist, hat die positiven Eigenschaften alle verinnerlicht. "Jeder Heidelbeere ist gesund. Man kann nicht zu viele essen", sagt der 56-Jährige. Er darf täglich die Produktion zwecks der Qualitätssicherung testen. Doch die Ernte in diesem Jahr macht ihm zu schaffen.

"Wir hatten starken Frost in der Vorblüte, noch einmal Frost in der Hauptblüte und einen ordentlichen Hagelschlag", erinnert er sich. Die Beeren sind angeschlagen, die Ertragsverluste liegen bei 50 Prozent. Durch die für diese Jahreszeit recht frischen Nächte unter 10 Grad habe sich zudem die sogenannte Abreife verzögert. "Es wird wohl nicht die beste Ernte in diesem Jahr." Roland Bläsche bleibt jedoch pragmatisch. "Die Landwirtschaft lebt von und mit dem Wetter", sagt er. Alles sei davon abhängig.

Bis in den September hinein sind die Pflückerinnen auf den Feldern rund um Kremmen unterwegs. So kompliziert wie bei den Spargelstechern gestaltete sich die Einreise aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Den Lockerungen sei dank. "Es sind alle da." Die Pflückfrauen, so nennt sie Bläsche, kommen aus der Ukraine, einige aus Rumänien. Sie inspizieren jeden Strauch. Sorgsam und mit Fingerspitzengefühl. Der helle Reif, der den Beeren das typischen Aussehen verleiht, soll nicht verloren gehen, faule Früchte dürfen nicht hängenbleiben. "Wir pflücken sauber durch, um Kirsch-Essig-Fliegen die Nahrung zu entziehen", sagt er. Die können sich dann nicht vermehren. "Leichter Wind und warme Temperaturen, wie heute, das ist ideal für die Beeren."

In Staffelde wachsen Kulturheidelbeeren, die in der Direktvermarktung landen. 14 Verkaufsstände gibt es in Oberhavel, Berlin und Umland. Im vorigen Jahr betrug die Anbaufläche rund 17 Hektar. Aktuell sind es 23 Hektar an drei Standorten. "Der Bedarf ist da", sagt Bläsche. Deutschland produziere längst nicht alle Blaubeeren, die hier verzehrt werden. Ein Problem sei: "Wenn keine Saison ist, wird viel importiert." Damit schade man aber den Direktvermarktern. Heißt: Wenn jemand das ganze Jahr über Heidelbeeren essen kann, ist er irgendwann gesättigt und vor allem nicht mehr auf eine regionale Ernte angewiesen. "Das ist eine der negativen Folgen der Globalisierung."

Am Donnerstag, 16. Juli, öffnet das Selbstpflücker-Feld bei Staffelde, direkt zwischen Autobahnausfahrt Kremmen und dem Dorf. Wer will, kann immer donnerstags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr seine eigenen Körbchen voll Blaubeeren sammeln. Aktuell wächst die Sorte Duke. Sie sei laut Roland Bläsche besonders süß. Spätere Sorten (Blue Crop, Trapper, Liberty) haben etwas mehr Aroma. "Wenn die Beere von der Blütennarbe bis zum Stengel komplett blau ist, ist sie reif. Ist sie am Stängel noch leicht rötlich, braucht sie noch eine Woche", gibt er einen Pflücktipp.