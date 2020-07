Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Ab diesem Mittwoch, startet im Nationalpark Unteres Odertal wieder die Kanusaison. Bis zum 14. November kann in Begleitung qualifizierter Kanuführer auf drei Strecken die Wasserwelt des Nationalparks Unteres Odertal erkundet werden.

Paddeln durch die Wildnis des Nationalparks ist auch in Corona-Zeiten möglich. Der Eintritt in die vielfältigen Wasserwelten ist erst jetzt gestattet, da die Brutzeit für die meisten Vogelarten, die zu schützen sind, nun beendet ist. Außerdem sind die Touren nur in Begleitung von zertifizierten und erfahrenen Kanuführerinnen und Kanuführern möglich. Sie erklären Besonderheiten und Vielfalt der Fauna und Flora in Deutschlands einzigem Auennationalpark und weisen den Weg durch das Wasserlabyrinth.

Während der Kanusaison haben Interessenten die Wahl zwischen drei festgelegten Strecken von elf, acht beziehungsweise sieben Kilometern. Ungeübte Paddler benötigen für jede Tour zirka fünf Stunden. Alle Strecken sind mit je einem Rastplatz sowie Stegen zum Einsetzen der Boote ausgestattet und wurden vor dem Start in die Kanusaison von Nationalparkverwaltung, Naturwacht und den Kanuführern geprüft und vorbereitet.

Die geführten Kanu-Touren durch den Nationalpark Unteres Odertal können über den Verein Momentum – Tourismus und Citymanagement Region Schwedt, in der Touristinformation, Vierradener Straße 31, Tel. 03332 25590, gebucht werden.