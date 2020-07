MOZ

Lobetal Die Urania Barnim lädt am 17. Juli zum "Aussteigen" ein. Wer die Zeit mit Gleichgesinnten genießen will, ist zu einer dreistündigen "Walderforschung für Einsteiger" eingeladen.

Treffpunkt ist am Freitag, 17. Juli, um 15 Uhr in Lobetal an der Kreuzung Bodelschwinghstraße/Ladeburger Weg. Die Teilnahme kostet acht Euro, für Mitglieder sechs Euro. Kissen, Getränke, gutes Schuhwerk, Farbstifte und Notizbuch sind mitzubringen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl sind Anmeldungen unter 03338 3186617 oder 0176 97584468 (WhatsApp) erforderlich.