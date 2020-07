Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer sich schützt, schützt andere", steht in Großbuchstaben auf Plakaten im Eingangsbereich des Discounter-Marktes in Eisenhüttenstadt. Soll heißen: Einkaufswagen nehmen, Abstand halten und Mund und Nase bedecken. Doch je länger das neuartige Coronavirus uns begleitet, ohne dass es Menschen in Massen tötet, umso weniger sind die Leute dazu bereit, beim Einkaufen eine Maske zu tragen oder die anderen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, schenkt man den lokalen Einträgen in diversen sozialen Netzwerken, die meist mit Halbwahrheiten, Lügen und Hetze aller Art gespickt sind, allzuviel Glauben. Doch ist das wirklich so, verzichten wirklich immer mehr Menschen auf "die Maske"?

Ein Blick in verschiedene Eisenhüttenstädter Kaufhallen am Dienstag zeigt schnell: Der oben beschriebene Eindruck trügt. Und zwar gewaltig. Die übergroße Mehrheit der Kunden ist nach wie vor und ganz selbstverständlich mit aufgesetztem Mund-Nase-Schutz unterwegs. Und warum? Nur, weil es gesetzlich vorschrieben ist? "Ich denke schon, dass das Tragen einer Maske sinnvoll ist", betont Susanne Groth. Für sie als Krankenschwester sei das "selbstverständlich", so die Mixdorferin. "So eine Maske schützt meine Mitmenschen – vor einer möglichen Virusübertragung über Tröpfchen", weiß sie. Und die meisten Menschen sähen das genauso. "Ich würde sagen, 99 Prozent tragen eine Maske."

Ein junger Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, trägt die Maske ebenfalls aus Überzeugung. "Ich weiß, dass das notwendig ist", erklärt er. "Ich bin gut informiert – aus Veröffentlichungen im Internet, durch Berichte des Robert-Koch-Instituts und dank meiner eigenen Erfahrungen im Chemiestudium", so der 32-jährige Eisenhüttenstädter. "Mit der Maske kann ich andere Menschen schützen – das ist für mich selbstverständlich."

Auch Margot Mai ist in Eisenhüttenstadt zu Hause, und auch sie kauft nur mit Mund-Nase-Schutz ein und hält Abstand zu anderen Kunden. "Erstens ist das eine Anweisung, die zu befolgen ist", sagt sie, "und zweitens mache ich das auch zu meiner eigenen Sicherheit. Ich bin 70 Jahre alt und schon deshalb bin ich besonders vorsichtig."

Vor allem denke sie dabei an ihren Mann, der sehr krank und damit sehr gefährdet sei, "da bin ich doppelt vorsichtig", erzählt die Seniorin. "Ich achte sehr auf den Abstand, wir bleiben viel zu Hause oder zu zweit im Garten – so dass wir so wenig Kontakte wie möglich zu anderen Menschen haben." Die Berichterstattung zur Pandemie verfolge sie sehr genau. "Ich denke, dass das alles erst dann wirklich vorbei ist, wenn es einen Impfstoff gibt." Leider gebe es aber nach wie vor Leute, die keine Maske trügen. "Vor allem bei Marktkauf gibt es die, das habe ich selbst beobachtet."

Verweigerer gibt es nach wie vor

Am Dienstag kaufen vereinzelt aber auch bei Lidl, Aldi und Netto-Markendiscount Menschen ohne Mund-Nase-Schutz ein. Zu den Gründen dafür befragt, weichen sie aus. "Ich haben kein Zeit", wehrt ein Mann in gebrochenem Deutsch ab. "Mal ist es nötig, mal nicht", sagt ein Mann, der zusammen mit seiner Begleiterin ohne Maske einkaufen ist. Ein Jugendlicher erklärt, gar keine Maske zu besitzen, und zieht sich schnell sein T-Shirt über den Mund. Und ein Mann mittleren Alters zeigt entschuldigend sein Tütchen mit der Maske vor: "Ich setze die immer auf, habe es jetzt aber wirklich einfach vergessen", versichert er glaubhaft.