Elke Kögler

Templin/Zehdenick (MOZ) Zwei Drittel der Bewohner des Seniorenheimes in Templin (Uckermark), in dem am Sonnabendnachmittag der Dachstuhl gebrannt hat, können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das hat Templins Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) der Gransee-Zeitung auf Nachfrage berichtet. Unter den 108 evakuierten Bewohnern befinden sich ebenso einige Zehdenicker, die im Laufe der Jahre in die Wohnstätte des Deutschen Roten Kreuzes im Haselweg/Ecke Kastanienweg hinzugezogen sind, informiert Tabbert weiter.

"30 der insgesamt 80 Wohnungen sind voraussichtlich bis zum Jahresende nicht mehr bewohnbar", erläutert der Bürgermeister. In den restlichen 50 Wohneinheiten seien hingegen die Strom- sowie Wasseranschlüsse wiederhergestellt worden, so dass ein Großteil der Heimbewohner zurückziehen werde. Von den insgesamt 108 Evakuierten sind einige wie berichtet in anderen Betreuungseinrichtungen, im Templiner Landsitz-Hotel oder aber bei Familienangehörigen vorübergehend untergekommen.

Für die Senioren, die nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, suche das DRK als Heimbetreiber zusammen mit der Templiner Wohnungsbaugenossenschaft nach einer Lösung, sagt Tabbert.

Bei dem Großbrand ist ein Heimbewohner gestorben sowie sind außerdem sieben Menschen, darunter vier Feuerwehrleute, verletzt worden.