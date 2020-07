Elke Kögler

Oranienburg (MOZ) Eine 63-Jährige Oberhavelerin ist am Montag gegen 14.25 Uhr mit ihrem Auto von der Berliner Straße in Oranienburg auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefahren und ist mit einem 50-Jährigen in einem Rollstuhl kollidiert. Der Mann fiel aus seinem Rollstuhl und verletzte sich am Bein. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine Firma holte den Rollstuhl ab. Der Sachschaden beträgt etwa 3 500 Euro.