Elke Kögler

Oranienburg (MOZ) Unbekannte Personen sind im Zeitraum vom 13. Juli, 21 Uhr, bis zum 14. Juli, 9 Uhr, in einen Schuppen auf einem Grundstück in der Ruhrstraße in Oranienburg eingebrochen. Die Täter stahlen verschiedene Werkzeuge, hat die Polizei in ihrem Bericht am Dienstag mitgeteilt. Unter den Werkzeugen befand sich ein Winkelschleifer mit den dazugehörigen Akkus und einem Ladegerät. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen.