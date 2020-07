Thomas Klemm

Wolfslake Auf dem Oval in Oberkrämer traf sich die Speedway-Szene am Wochenende zum ersten Rennen mit Zuschauern, und dies national betrachtet. Bis zu 1 000 Zuschauer sind durch die Verordnung zur Corona-Krise derzeit erlaubt. Es kamen beinahe eintausend nach Wolfslake, um einen Vergleich der deutschen Spitzenfahrer auf der einen Seite und einer Auswahl der Wölfe aus Wittstock zu sehen.

Eingeläutet wurde das lange ersehnte Treffen allerdings von einer Schweigeminute: Der Sohn vom Wittstocks Mirko Wolter kam kürzlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Auch der erste Lauf wurde als Gedenklauf für Lee-Justin Wolter ausgetragen.

Der MSC Wölfe unterlag im zweiten der beiden Vergleiche zwar der deutschen Elite, wertet den Test aber mit Blick auf den Ligastart in Polen im August als hilfreich und gelungen. Im ersten Tagesvergleich setzten sich die Wölfe mit 14 Punkten Vorsprung durch. Pressewart Thomas Klemm: "Es war eine starke Vorstellung der Wölfe als Team. Im Lauf III gab’s einen Punktegleichstand. Von da ab ließen die Wölfe nichts mehr anbrennen und erhöhten mit jedem Lauf kontinuierlich ihr Polster."

Auffallend: der harte Einsatz von den jungen Dänen Mads Hansen gegen Altmeister Mirko Wolter. Wolter führte anfangs der zweiten Kurve das Feld an, kurz hinter ihm Max Dilger, dann kam kurz vor Einfahrt zur zweiten Kurve Hansen mit viel Geschwindigkeitsüberschuss und setzte sich zwischen die beiden. Das hatte zur Folge, dass Wolter fast zu Fall kam, er aber durch seine Erfahrung sich auf dem Bike halten konnte und den Lauf zu Ende fuhr. Anders erging es in Lauf 14 Max Dilger, der beim Zweikampf mit Lukas Baumann die Balance verlor und stürzte. Er konnte aber sofort wieder aufstehen und zu Fuß ins Fahrerlager gehen.

Auch MSC-Clubchef Frank Mauer war sehr zufrieden mit dem Auftreten seines Teams. Er lobte die gesamte Veranstaltung, die zügig durchgeführt wurde und es durch den Bahndienst keine längeren Pausen gab. Im Rahmenprogramm zeigten die Junioren B auf ihren Rennmaschinen bis 125 Kubikzentimeter, dass sie schon recht gut das Driften und Rennfahren beherrschen.

Die Revanche gewann das Gästeteam im Stechen gegen den MSC. Die Wölfe zeigten wiederum eine solide Mannschaftsleistung und wachsen immer mehr zusammen, lautet das Fazit der Wittstocker. Weiter geht es am 25. Juli mit dem Pokal für Frieden und Freundschaft, der gegen eine tschechische Auswahl ausgetragen wird. In drei Wochen beginnt die zweite polnische Liga, und am 7. August findet in Wittstock das erste Heimrennen statt. Kontrahent ist RzTŻ Rzeszów. tk