Thomas Pilz

Ravensbrück (MOZ) Die preisgekrönte Filmdokumentation über die widersprüchliche Biografie einer KZ-Aufseherin, die von der SS auch in Ravensbrück eingesetzt wurde, ihr Titel: "Die Aufseherin – der Fall Johanna Langefeld", wird am 29. Juli um 22.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Den Film drehte die renommierte deutsche Filmemacherin Gerburg Rohde-Dahl gemeinsam mit dem polnischen Filmautor Wladek Jurkow. Die Beiden erforschten die Geschichte von Johanna Langefeld, der SS-Oberaufseherin der größten Konzentrationslager für Frauen in Auschwitz und Ravensbrück, die in Krakau ihren Prozess erwartete und am 23. Dezember 1946 mit Hilfe einiger ihrer ehemaligen Gefangenen aus dem Gefängnis Montelupich in Krakau flüchtete. Die Geschichte wurde geheim gehalten, um sowohl die ehemalige SS-Oberaufseherin wie auch ihre polnischen Fluchthelferinnen vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen.

Die Filmautoren sprachen mit polnischen Überlebenden aus dem KZ Ravensbrück, alle hätten sich "sehr positiv über Johanna Langefeld" geäußert. Zeugenaussagen in früheren Prozessen bestätigten, dass Johanna Langefeld keine Sadistin war, aber eine überzeugte Nationalsozialistin und Anti-Semitin. Sie ordnete harte Strafen an und führte die Selektionen im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück im Rahmen der Mordaktion "14f13" und in Auschwitz durch.

Gerburg Rohde-Dahl zeigt sich glücklich, dass ihr Film, der bereits in Fürstenberg aufgeführt wurde, einen für Dokumentarfime mit 90 Minuten Länge guten Sendeplatz erhielt. "Eine besondere Ehre" sei dies.

"Denn diese Plätze in der Sommerstaffel ,Dokumentarfilm im Ersten’ sind heiß umworben, von sicher über hundert Dokumentarfilmen schaffen es immer nur etwa sechs in die Sommerpause von ,Maischberger’", merkt die Grimme-Preisträgerin an.