Elke Kögler

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Sportboot ist am Freitagmorgen in der Marina "Havelbaude" in Hohen Neuendorf losgerissen worden. Mehrere Boote sind zudem kräftig durchgerüttelt worden. Ein Mann war mit seinem Motorboot auf der Havel-Oder-Wasserstraße in Richtung Oder unterwegs. Sein Boot verursachte solchen Sog- und Wellenschlag, dass ein Haken, an dem ein voll betanktes Boot mit einem Seil befestigt war, an der Wassertankstelle aus dem Steg gerissen wurde.