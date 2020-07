Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Ausweisung von Bauland im Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist nahezu unmöglich. Wirklich? Eines Besseren belehrt wurde jetzt die Stadt Zehdenick. Schon 1996 hätte eine Baulücke im LSG mit einem Wohnhaus bebaut werden können. So jedenfalls berichteten es jetzt die Eigentümer der Fläche, die schon 1996 die Genehmigung vom Landkreis Oberhavel erhielten, eben dort zu bauen, wo das LSG anfängt. 24 Jahre später wird die Fläche immer noch landwirtschaftlich genutzt und eine Umwandlung in Bauland erscheint nach Ansicht der Stadtverwaltung Zehdenick unter den jetzigen Voraussetzungen utopisch. Das hätten Recherchen der Verwaltung ergeben, betonte die für Stadtplanung verantwortliche Mitarbeiterin der Verwaltung, Heike Wegener.

Nachbarn wollen Klarheit

Trotzdem gibt es noch zwei Grundstücke im Außenbereich, die direkt an das LSG grenzen und wo es erhebliche Probleme gibt, diese dauerhaft für Wohnzwecke zu nutzen. Ursprünglich waren diese beiden Grundstücke ein zusammenhängendes, bis es im Jahr 1988 geteilt und auf der einen Hälfte ein Wohnhaus errichtet wurde, das seitdem dauerhaft bewohnt ist, berichtete die jetzige Miteigentümerin Iris Utecht etwas verdutzten Stadtverordneten.

Nicht wenige Abgeordnete hatten erhebliche Bedenken geäußert, das Wohnen im Außenbereich mittels eines Bebauungsplanes nachträglich zu legalisieren. Damit würde die Stadt Zehdenick weiteren Begehren Tür und Tor öffnen, fürchteten die Kritiker, einen Präzedenzfall zu schaffen.

2015 erwarb Steve Hoffmann die andere Hälfte des geteilten Grundstücks in der Erwartung, dort ebenfalls ein Wohnhaus errichten zu dürfen, was ihm naheliegend erschien. Bauland sei damals in Zehdenick schwer zu bekommen gewesen, begründete er seine Kaufentscheidung für das Grundstück im Außenbereich. Zurzeit ist das Areal nur mit einem Bungalow, einem Pumpenhaus und Garagen bebaut, Dauerwohnen ist dort rechtlich gegenwärtig nicht zulässig, was das Grundstück für Hoffmann fast wertlos macht. Er würde den Bungalow abreißen und dort sein Eigenheim errichten wollen. Doch seit fünf Jahren führt kein Weg dahin.

Kampf gegen Windmühlen

Alle Bemühungen, letztlich doch noch ein Dauerwohnen zu ermöglichen, liefen ins Leere. In seiner Verzweiflung suchte Hoffmann das Gespräch mit Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz (CDU), um ihn für eine Lösung zu gewinnen. Denn der einzige Weg, ein Wohnhaus auf dem eigenen Grund und Boden errichten zu dürfen, wäre die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die zwei Grundstücke im Außenbereich. Das Vorhaben stehe weder im Widerspruch zum Landschaftsschutz noch stehe die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg diesem Ansinnen entgegen. Denn das geteilte Grundstück befindet sich nicht im Landschaftsschutzgebiet, wohl aber im Außenbereich. "Die Landesplanung hat am 22. Januar dieses Jahres die Erlaubnis zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erteilt", informierte Iris Utecht die Stadtverordneten. Nur die Lücke zwischen dem geteilten Grundstück und der letzten geschlossenen Bebauung am Wesendorfer Weg wird wohl vorerst nicht genutzt werden dürfen, denn Heike Wegener hat Zweifel daran geäußert, ob die 1996 erteilte Baugenehmigung heute noch rechtlich Bestand haben dürfte.

Dafür gegenüber den Landesministerien zu kämpfen, lohne sich aber, hatte schon früher der Stadtverordnete Norbert Gerth (WG Gemeinsam für Zehdenick) deutlich gemacht. Die Grenzen der Landschaftsschutzgebiete im Land Brandenburg seien 1991 eher willkürlich und ohne die notwendige Ortskenntnis am Grünen Tisch gezogen worden, wisse er aus einem ähnlichen Streitfall in Zehdenick, den er persönlich für sich entscheiden konnte, so Gerth. Hier sollte es die Kommune auf einen Rechtsstreit ankommen lassen. Ein Einlenken der Landesbehörden sei nicht unwahrscheinlich. Vorerst beließen es die Abgeordneten dabei und stimmten der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das geteilte Grundstück zu.