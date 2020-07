Sven Klamann

Eberswalde, Bernau (MOZ) Mit Stand von Montag, 24 Uhr, gibt es 434 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis. Bernau vermeldet einen Erkrankten mehr. Dafür ist auch die Zahl der Genesenden gestiegen: 401 Barnimer haben die Infektion mit den Corona-Viren überstanden – einer mehr.

Der Gesundete ist in Eberswalde zu Hause. Dort gibt es jetzt nur noch einen aktut Erkrankten, in Bernau drei. Ansonsten ist der Landkreis Covid-19-frei. 17 Barnimer sind in Quarantäne (-5).