Annette Herold

Erkner (MOZ) Die Stadt Erkner hat sich erfolgreich um Bundesmittel für den Umbau des Hauptmann-Museums beworben. 2,6 Millionen Euro aus dem Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" sind in Aussicht gestellt, nachzulesen auf der Website des Bundesbauministeriums. "Viele in Erkner setzen sich für das Gerhart-Hauptmann-Museum ein. Es ist für uns alle ein großer Erfolg, dass wir jetzt ein gefördertes Vorhaben im Bereich Premiumprojekte der Baukultur in Deutschland sind", kommentiert der Landtagsabgeordnete und Stadtvertreter Jörg Vogelsänger (SPD).

Im Museum löste die Nachricht große Freude aus. Der Umbau wird lange erwartet, und Museumsleiter Stefan Rohlfs sieht in der Förderung auch eine Anerkennung der Arbeit, die in der Villa Lassen geleistet wird. Neue Ausstellungsräume sollen entstehen, wie der Museumschef ankündigt: Es ist geplant, den Anbau abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. In den soll dann die Museumsverwaltung ziehen, so dass im Obergeschoss der Villa Lassen auch noch Ausstellungsplatz entsteht.

Mit dem neuen Anbau, der nach bisherigen Vorstellungen durch ein gläsernes Zwischenstück mit der denkmalgeschützten Villa verbunden werden soll, erhält das Museum unter anderem ein klimatisiertes Depot. Es wird auch dem Stadtarchiv zur Verfügung stehen. Ziel ist, dass Tourist-Information und Stadtbibliothek ebenfalls in dem Bau unterkommen. Im Zuge der Arbeiten ist auch die Stefan Rohlfs zufolge dringend notwendige Sanierung der Villa vorgesehen, die von 1885 bis 1889 Hauptmanns Zuhause war. Vor Baubeginn, den der Museumsleiter nicht vor 2024 erwartet, ist aber noch jede Menge Arbeit nötig. Klar ist, dass die Bundesmittel nicht ausreichen, sodass vor allem weiteres Geld zu akquirieren ist.

Fest steht aber auch, dass Erkner eine zweite Grundschule braucht und finanzieren muss. Am Freitag wird Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) im Museum erwartet. Dann stellt die Stadt das Vorhaben, Kultur in Erkner unter einem Dach anzusiedeln, vor.

Während die Baupläne noch Zukunftsmusik sind, ist das neue Veranstaltungsprogramm bereits konkret. Lesungen, Kabarett, Ausstellungen, Montagsakademie – Ende August nimmt das Museum den seit Mitte März wegen des Infektionsschutzes ruhenden Veranstaltungsbetrieb wieder auf. "Wir haben das lange abgewogen, doch die Lockerungen im Juni haben uns ermutigt", sagt der Museumschef. Er hofft, dass weitere Erleichterungen folgen werden und der Kulturbetrieb im Haus dann relativ einschränkungsfrei laufen kann. Sicherheitshalber ist aber erst einmal so geplant, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Keine Gartenbühne

Dass viele Menschen auf die liebgewonnenen Veranstaltungen warten, stellen die Museumsmitarbeiter fest, wenn es Nachfragen zum Programm gibt. Die kamen auch auf, als eine Werbefirma vor einigen Wochen versehentlich das Transparent mit Werbung für das Gartenbühnen-Programm an die Bahnbrücke in der Fürstenwalder Straße gehängt hat. Die Gartenbühne fällt dieses Jahr aus, dafür sollen die Gerhart-Hauptmann-Tage wie geplant im November stattfinden. Auch andere etablierte Reihen wie Montagsakademie, Donnerstagsgespräch und Filmabende haben ihren Platz im Programm. Ab September sollen zudem wieder Führungen stattfinden, auf die momentan verzichtet wird. Im August soll das Programm gedruckt vorliegen.