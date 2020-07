Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Der Ausscheid der Feuerwehren im Amt Neuzelle ist in dieser Woche komplett abgesagt worden. Kein Einzelfall in diesem Jahr. Auch im Schlaubetal findet der traditionelle Wettbewerb nicht statt, wurde mit Blick auf die Corona-Pandemie gecancelt. Derselbe Grund ist es nun auch in Neuzelle.

"Wir können die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln für so eine Großveranstaltung nicht gewährleisten", betont David Schulz, der Neuzeller Amtswehrführer. Man habe noch gehofft und gewartet, welche Entwicklung das Ganze nehme, doch nun kam eine klare Entscheidung. "Die Kameraden hätten ja sogar bei den Wettkämpfen einen Mundschutz tragen müssen", sagt Schulz. Bei Einsätzen sei das nicht so, da gebe es eine Sonderregelung.

Suche nach dem Gastgeber

So ein Amtsausscheid sei immer ein Jahreshöhepunkt, vor allem bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr, das wisse er, sagt Schulz. Zudem diene die Tradition der Mitgliedergewinnung. Von daher sei die Absage sehr schade. Bei den Erwachsenen könne mittlerweile wenigstens die Ausbildung weitergehen. Einen wirklichen Nachteil für die Arbeit der Feuerwehr sieht er durch den Ausfall des Ausscheids aber nicht.

Auch Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz sagt, dass die meisten Amtsausscheide aufgrund der nicht einzuhaltenden Abstandsregeln wohl abgesagt seien. Im liege jedenfalls keine einzige Einladung vor. Und davon gebe es normalerweise viele.

Im Amt Neuzelle sind nun die Ortswehren gefragt, wer Ausrichter im nächsten Jahr sein möchte. Bomsdorf, das diesmal Gastgeber gewesen wäre, könne 2021 nicht, sagt David Schulz.