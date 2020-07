Jens Sell

Strausberg (MOZ) Erzieherin Nadja Worm leitet beim Jugendsozialverbund das Projekt Eltern-Kind-Gruppe. Ursprünglich vom Jobcenter gefördert, um alleinerziehende Mütter im Hartz-IV-Bezug an Schul- und Berufsabschluss heranzuführen, hat sich seit der Flüchtlingskrise von 2015 das Bild gewandelt: "Spätestens, als 70 Prozent der Mütter einen Migrationshintergrund hatten, haben wir die Herausforderung erkannt und angenommen", berichtet Nadja Borm in einer großen Gesprächsrunde unter anderem der Integrationsbeauftragten des Landes, Doris Lemmermeier, an der auch die Migrationsbeauftragte des Landkreises, Kerstin Dickhoff, die Leiterin der Beratungsstelle bei der Integrationsbeauftragten in Potsdam, Stephanie Reuter, und Steffi Domscheit von der Stadtverwaltung teilnahmen.

Manche betritt kein Boot mehr

"Natürlich gab es damals viele Vorbehalte gegen die hohe Zahl an Gleflüchteten", berichtet Nadja Borm weiter, "aber als ich einige von den Frauen näher kennen gelernt habe, habe ich gemerkt, es gibt hinter den zahlen Namen, Gesichter und Geschichten. Die haben mich manchmal ganz schön bewegt." So war sie erschüttert vom Bericht einer Mutter, die drei Tage lang gekrümmt über ihren Kindern in einem Schlauchboot saß, bevor sie in Europa landeten. Bei einem Ausflug weigerte sie sich, den Fuß auf die Strausseefähre zu setzen. "Ich gehe in kein Boot mehr", murmelte sie dazu. Dass Integration auf Gegenseitigkeit beruht, machte auch die 2. Vorsitzende des Vereins für Integration und Bildung Strausberg, Mona Abdelkarim, deutlich. Sie ist beim Jugendsozialverbund angestellt und dank ihrer sehr guten Deutsch-Kenntnisse eine wichtige Stütze bei der Integration der jungen Mütter: "Es ist wichtig, dass die jungen Mütter hier den Tag gemeinsam mit ihren Kindern und deutschen verbringen, so sind sie angeregt, sich in die deutsche Gesellschaft hineinzufinden und die Sprache zu erlernen." Gäben sie ihre Kinder früh in der Kita ab und gingen dann nach hause, würden sie sich nicht weiter entwickeln, ist sie sicher.

Das sieht die JSV-Vorsitzende Heidemarie Schulze ebenso: "Weil wir wissen, wie unüberwindlich für viele die Sprachbarriere ist, haben wir ein Glossar der Alltagssprache in Arabisch, Deutsch und Englisch gemeinsam angefertigt." Monas Verein plant nun auch in der Hegermühle, wo die meisten Migrantenfamilien wohnen, Deutschkurse anzubieten. Doch der Raum des VIBS ist dort viel zu klein, gerade unter aktuellen Abstandsregen.

Beeindruckt von der Arbeit

Der Landkreis unterstützt den VIBS finanziell. Kerstin Dickhoff versicherte, dass diese wichtige Arbeit weiterhin sehr wertgeschätzt werde. Auch die Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier findet es wichtig, dass in dem Verein zwischen 40 und 50 Migranten selbst an der Integration ihrer Landsleute mitwirken. "Ich bin sehr beeindruckt von dem, was hier geleistet wird", sagte sie. Und auf die Frage von Heidemarie Schulze, ob die Förderung über die Integrationspauschale weitergehe, antwortete sie vorsichtig: "Es liegt ein Gesetzesentwurf vor, der ein bisschen weniger Geld vorsieht. Den müssen wir aber noch mit der Finanzministerin verhandeln, ich bin da ganz optimistisch." Sie wandte sich auch an Mona Abdelkarim: "Vielleicht kommen wir mit Ihrem Verein auch ins Geschäft für eine Unterstützung, Sie leisten eine wertvolle Arbeit."