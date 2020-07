Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Dota falle ins Herz wie in ein verlassenes Haus, schwärmt Udo Muszynski vom Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit, das die Veranstaltungsreihe PurPur im Forstbotanischen Garten veranstaltet.

Dota Kehr (voc, git) und Jan Rohrbach (git) seien für mitreißende Lieder mit sanften, schlauen auch schonungslosen Texten bekannt, macht der Kulturmanager auf das Auftaktkonzert am Sonnabend ab 20 Uhr neugierig. Das Duo hat im April die CD "Kalélo" veröffentlicht, auf der Gedichte der Lyrikerin Mascha Kaléko vertont wurden. Hörproben davon bieten Dota auch bei ihrem Auftritt in Eberswalde. Zuletzt waren Dota vor zehn Jahren bei PurPur zu Gast.

Am 20. Juli flimmert ab 21.30 Uhr der Defa-Klassiker "Solo Sunny" mit der jüngst verstorbenen Renate Krößner über die Leinwand. Am 21. Juli ist ab 21.30 Uhr "Sag Du es mir" im Open-Air-Kino zu sehen, am 22. Juli läuft zur gleichen Zeit "Undine", am 23. Juli "Nationalstraße". Am 24. Juli ab 21 Uhr setzt ein Konzert mit dem Pulsar-Trio den Schlusspunkt.

Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.