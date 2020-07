Dr. Rüdiger von Schnurbein

Brandenburg Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der nach der Corona-Schließzeit wieder für Gottesdienste und Konzerte, Führungen und Besichtigungen geöffnet ist. BRAWO hat die "Schatzkiste Dom" längst geöffnet und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Nein, ein Schatz ist dieser Entwurf des Stadtbaurats Emil Decker aus dem Jahr 1934 wirklich nicht. Es läuft einem kalt den Rücken herunter, wenn man sich die Zeichnung ansieht. Aber wer die Schätze des Domes präsentiert, der tut gut daran, sich auch einmal dem nicht so Prächtigen, Wertvollen oder Bedeutenden zuzuwenden. Er sollte sich auch mit dem schwierigen Erbe beschäftigen.

Bei dem Entwurf handelt es sich um den Versuch, das Hexagramm, also den sechszackigen Stern, am Westgiebel des Langhauses im Sinne der Zeit zu bereinigen. Den Stern begriff man damals als Judenstern, der die Angehörigen der deutschen Christen vom Kirchgang abhalten würde. Also sollte er geändert werden. Der Entwurf des Staatshochbauamtes zeigt oben das Original und unten die Lösung – ein Hakenkreuz. Das von Hermann Göring im Jahre 1935 wieder eingesetzte und mit NS-Funktionären, deutschen Christen und "Alten Kämpfern" besetzte Domkapitel diskutierte auf seiner ersten und einzigen Sitzung diese Angelegenheit. Erstaunlicherweise verwarf es die Idee aus Gründen des Denkmalschutzes, wobei es keine Entscheidungsgewalt gehabt hat. Es hat höchstens seine Meinung äußern dürfen. Die Entscheidung lag bei den staatlichen Stellen, genauer gesagt beim Regierungspräsidium in Potsdam. Warum dieses den Plan fallen ließ, ist nicht bekannt. Die Gefahr der Vereinnahmung des Doms durch die NS-Ideologie blieb aber stets drohend, wie ein Brief Ludwig Ziehens an den Regierungspräsidenten von Potsdam vom August 1941 vermuten lässt. Darin beschwert er sich, dass es immer noch keinen neuen Pfarrer gebe: "[…] Denn wenn kein Pfarrer mehr auf dem Dome wohnen und wirken kann, wird der Besuch der von der Stadt besorgten Gottesdienste immer mehr zurückgehen, und dann wird man sagen, dass in der Gemeinde kein Interesse mehr an der Kirche besteht, und dann wird man eines Tages den Dom von Brandenburg wie den von Quedlinburg und Braunschweig beschlagnahmen. […]". Ziehen, der damals als Domherr die Angelegenheiten des Doms verfocht, meint damit die NS-Gedenkstätten an den Gräbern Heinrichs I. in Quedlinburg und Heinrichs des Löwen in Brauschweig, an denen man dieser Herrscher als der Vorreiter der Lebensraum-im-Osten-Ideologie gedachte.

Was hat denn nun dieses Hexagramm wirklich zu bedeuten? Im Mittelalter, als dieses Ornament am Giebel angebracht wurde, war es weithin sichtbar. Die zinnenbekrönte Blendfassade existierte damals noch nicht. Der Westseite der Kathedralen kommt sehr große Bedeutung zu, weil hier der Haupteingang liegt. Man schmückte sie daher mit umfangreichen Bildprogrammen, die den Eintretenden eine wichtige Botschaft vermitteln sollten. So muss man auch den Stern sehen, als Botschaft an den eintretenden Gläubigen. Vermutlich steht er für den Messias, der im Alten Testament als Retter der Welt angekündigt wird. Wer dann den Dom betritt, sieht sogleich das große Triumphkreuz in der Vierung, das den gekreuzigten Jesus zeigt. Jesus Christus, der Messias, hat die Christen durch seinen Tod am Kreuz von aller Sünde erlöst und den Weg zum ewigen Leben aufgetan. So beschreibt es das Neue Testament. Es verbinden sich also der Stern außen und das Kruzifix innen zu einem abgestimmten Bildproramm: Außen die Ankündigung des Heilsbringers, innen der endgültige Triumph über Sünde und Tod. Solche Zusammenstellungen von Altem und Neuem Testament gibt es häufig in der christlichen Kunst. Sie unterstreichen den Glauben an einen umfassenden Heilsplan Gottes, der im Alten Testament angekündigt und im Neuen Testament erfüllt wird.

Der Entwurf Deckers, der einem schrecklichen Antisemitismus entstammt, ist wirklich kein Schatz. Er illustriert die Irrwege unserer Vorväter. Daher wollen wir ihn nicht verbergen, sondern die richtigen Lehren für die Zukunft ziehen. Für uns heute sollte sie lauten, solch einer ideologischen, rassistischen, religiösen Verblendung nie mehr anheimzufallen. Gelänge dies, so hätte dieser zeichnerische Fehlgriff des Stadtbaurates sogar noch etwas Gutes – so absurd dies auch klingen mag.