MOZ

Beeskow (MOZ) Am Montag beginnen die Straßenausbauarbeiten an der B 246 im Landkreis Oder-Spree – vom Ortsausgang Bremsdorf Richtung Dammendorf und zwischen Schneeberg und Beeskow. Gearbeitet wird abschnittsweise, die B 246 gesperrt. Die Bremsdorfer Mühle, der Campingplatz und je einer der Parkplätze sind nur bedingt erreichbar.

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilt, sind Umleitungen zu beachten: In Eisenhüttenstadt wird der Verkehr zum Knotenpunkt der B 112 mit der L 43 geführt. Über die L 43 wird der Verkehr dann bis nach Friedland zur B 168 geleitet und von dort über die B 168 zurück zur B 246 in Beeskow. Die Gegenrichtung soll entgegengesetzt ausgeschildert werden.

Der Verkehr, der auf der B 246 in westlicher Richtung bis nach Fünfeichen gelangt, soll von dort über die K 6709 zur L 43 geführt werden. Gleiches gilt für den Verkehrsstrom, der über die L 435 aus nördlicher Richtung zur B 246 führt. Er soll über die L 435 bis zur L 43 geführt und dann entsprechend weiter nach Beeskow bzw. Eisenhüttenstadt geleitet werden.

In Friedland erfolgt die Verkehrsregelung am Knotenpunkt der L 43 mit der B 168 mithilfe einer Ampel. Der Ortsteil Krügersdorf ist in der gesamten Bauzeit auf der B 246 zwischen Schneeberg und Beeskow nur über die L 435 und die K 6714 erreichbar. Müllrose und Brieskow-Finkenheerd werden zusätzlich beschildert.