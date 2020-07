Weshalb ihr das solche Freude bereitet, wird in ihrer Biografie erläutert, die am 26. Juli vorgestellt wird. © Foto: H. Kautz

Helmut Kautz

Reetz "Hat Kautzens Mutter Dir eine Karte geschrieben?" ist ein geflügeltes Wort im Hohen Fläming. Kautzens Mutter, das ist Ellen Kautz. Eine markante, 85-jährige Frau, die das seltene gewordene Hobby des Geburtstagskartenschreibens pflegt, wie kaum jemand anderes. Fast jeder, der ihr in den vielen Jahren seit 1973 im Fläming begegnet ist, bekommt eine oft eigenwillig gestaltete Postkarte. Für manche ist es der einzige Gruß. Für Ellen Kautz eine Mission, dass keiner vergessen wird.

Nun hat sie ihre Leidenschaft in ihrem eigenen Buch, geschrieben von Schwiegertochter Almut Kautz, auf gleich zwei Kapitel mit dem Titel: "Warum ich so gerne Karten schreibe?" festgehalten. Vorgestellt wird das von Bärbel Krämer gestaltete, 167-seitige Buch am kommenden Sonntag, 26. Juli, um 16 Uhr in der Kirche Reetz. Dabei werden auch die meisten ihrer fünf Kinder und 13 Enkel dabei sein. Und auch Interessierte sind herzlich eingeladen.