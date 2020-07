dpa

Potsdam (dpa) In Potsdam haben am Mittwochmorgen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe begonnen.

Rund 7500 Menschen in Babelsberg, Zentrum Ost und der Teltower Vorstadt, die im Sperrkreis von rund 800 Metern um den Fundort leben, müssen bis 8.00 Uhr ihre Häuser verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt Potsdam mitteilte. Danach beginnen die Kontrollen des Sperrkreises. Betroffen sind auch drei Senioreneinrichtungen, vier Kitas, zwei Schulen sowie das Bundespolizeipräsidium. Neben dem Ordnungsamt sind den Angaben zufolge mehr als 300 Helferinnen und Helfer von der Stadt, Polizei und Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Wegen der Bombenentschärfung muss auch mit Einschränkungen im Bahnverkehr gerechnet werden. Ab 10 Uhr bis zur Aufhebung des Sperrkreises fahren keine Züge der Linie S7 zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde nicht eingerichtet, teilte die S-Bahn mit. Auch auf der Strecke der Regionalzüge RE1 und RB21/22 kommt es zu Einschränkungen.

Der Blindgänger wurde vergangene Woche bei einer systematischen Suche in etwa drei Metern Tiefe und einem Meter Schlamm im Aradosee gefunden. Er muss nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gesprengt werden, da er unter anderem am Heck stark verkrustet ist und ein Baum samt Krone auf dem Blindgänger liegt. Ein sieben mal sieben Meter großes Strohfloß käme zum Einsatz, um den Splitterflug zu begrenzen.

Seit 1990 wurden 204 Bomben in der Landeshauptstadt gefunden. Erst vor drei Wochen war ein Blindgänger am Grund der Havel in der Potsdamer Innenstadt gesprengt worden.