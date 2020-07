DPA

Budapest (dpa) Sebastian Vettels weitere Formel-1-Karriere bleibt nach eigenen Angaben ungeklärt.

"Meine Zukunft ist weiterhin offen. Es ist noch gar nichts entschieden", sagte der 33 Jahre alte gebürtige Heppenheimer "sport1.de", nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass er mit dem künftigen Aston-Martin-Team verhandele. Vettel: "Auch ein Jahr Pause, vieles ist noch möglich."

Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari wurde nicht verlängert. Stand jetzt hat er nach Ablauf der aktuellen Saison keinen Job in der Motorsport-Königsklasse. "Das einzige, was sicher ist: Ich werde bis Saisonende alles versuchen, um mit Ferrari aus dem momentanen Tal zu kommen", betonte Vettel vor dem Großen Preis von Ungarn am 19. Juli bei Budapest. Nach Platz zehn und dem Ausfall in der ersten Runde in den beiden Auftaktrennen in Spielberg braucht Vettel unbedingt ein Erfolgserlebnis.

