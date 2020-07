BRAWO

Brück/Rerik (MOZ) 607 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und das in nur zehn Tagen – dieser Herausforderung hat sich die "Kleines-Licht-Fahrradgruppe" gestellt. Und das mit Erfolg.

Gemeinsam sind 15 Teilnehmer von Brück nach Rerik und zurück gefahren und haben dabei in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern viele kleine Lichter an Menschen verteilt, die an ihren Wohnorten "ein kleines Licht" für andere Menschen sind. Bei den Lichtern handelt es sich um handgezogene Kerzen von Meister Klenke aus Reetzerhütten. Auf jeder Kerze ist mit Hand ein Alpha und ein Omega aufgebracht worden. Das bedeutet: Vom Anfang bis zum Ende will Gott segnend seine Hände über den Menschen halten – eine Nachricht, die die Jugendlichen auf ihrer Tour in dieser besonderen Zeit verbreiten wollten.

Pfarrer Helmut Kautz berichtet: "Eines unserer Lichter ging Frau Nagel aus Rerik, die sich hingebungsvoll um die Kirche dort kümmert. Außerdem hat Sebastian aus Schwerin ein Licht erhalten, der in einer Art ‚Ghetto’ lebt und sich um schwer traumatisierte Kinder kümmert. Ein besonderes Erlebnis war aber auch Detlef, der kurz vor Schwerin wohnt und mit den Worten ‚meine gute Tat heute’ nach dem ersten Klingeln an seiner Tür ein krankes Mädchen aus der Gruppe zur Notaufnahme fuhr."

In Havelberg traf die Gruppe zudem im strömenden Regen auf einen sehr verständigen Pfarrer. Und als der Regen nachließ konnte am Abend dann sogar in der Havel gebadet werden.

Außerdem kam es in Garlin, in der Westprignitz, zu einem Treffen mit Carsten, der dort die Kirche hütet. Er kam mit einem Eimer Kirschen und fütterte die hungrigen Mäuler. Liebevoll bereitete er die Kirche vor für den 1. Gottesdienst mit Pfarrer Kautz, der ab dem 15. August dort seinen geistlichen Dienst antreten wird. Gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltete er den Gottesdienst, wo eine Kerze unter einen Topf gestellt wurde und ausging. Die ganze Gemeinde lernte: Du sollst Dein Licht leuchten lassen und nicht unter den Scheffel stellen.

Insgesamt eine tolle und unvergessliche Zeit für die Jugendlichen, auch wenn viele am Ende "nur noch ins Bett" wollten. Das wundert jedoch kaum, immerhin war die Tour kein Zuckerschlecken. Während der Tour mussten die Jugendlichen immer drei schwere Hänger mit sich ziehen, zwei Mal wurde ein Besuch in der Notaufnahme fällig, eines der Räder wurde in einen Graben geschmissen, ein Gepäckträger aus Aluminium "kaltgeschweißt", Schläuche geflickt und immer wieder Wasser geholt. Im Gedächtnis bleiben jedoch höchstwahrscheinlich die vielen schönen Momente, wie, wie ein Picknick unter Eichen und Linden.