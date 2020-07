Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura wird 2021 bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 56, zu dem auch Ostprignitz-Ruppin gehört, für die SPD ins Rennen gehen. Die bisherige SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler aus Lenzen tritt nicht erneut zur Wahl an. Dass hatte sie Ende 2019 verkündet und am Dienstag noch einmal bestätigt.

Nach 15 Jahren im Landtag, neun Jahren als Ministerin für Finanzen, Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie in Brandenburg sowie zwölf Jahren in der Bundespolitik sei es für sie an der Zeit, für Jüngere Platz zu machen, sagte die 59-Jährige. Politisch werde sie in Brandenburg nicht mehr in Erscheinung treten, da sie nach Berlin zieht. "Politik sieht meine persönliche Lebensplanung dann nicht mehr vor", so Ziegler. Ob sie Annett Jura 2021 unterstützen wird, ließ Ziegler am Dienstag offen. "Sie ist die erste Kandidatin, die sich öffentlich gemeldet hat. Ich weiß aber, dass es auch noch gute Kandidaten aus Ostprignitz-Ruppin gibt. Insofern ist alles offen", so Ziegler, die gespannt auf die Delegiertenversammlung ist.