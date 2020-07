Martin Terstegge

Brück (BRAWO) Seit dem Dienstag befinden sich die Fußballer des FSV Brück 1922 in der Vorbereitung auf ihre Kreisoberligasaison 2020/21. "Beaufsichtigt" werden die FSV-Fußballer nun von Michael Wilimzig. Nach dem Abgang des langjährigen Trainerduos Marko Kaplick und Andreas Bastian in der Winterpause, wurde - wie üblich beim FSV Brück - nach einer vereinsinternen Lösung gesucht. In den Vorbereitungsspielen fungierte Maximilian Leetz noch als Spielertrainer. Dies war jedoch nur eine Notlösung. Schließlich fiel die Wahl auf den 34-Jährigen Michael Wilimzig, der von der Anfrage etwas überrascht schien, aber nicht lang überlegen musste um zu zusagen.

Der gebürtige Westhavelländer begann mit dem Fußballspielen beim BSC Rathenow 94, wechselte ab der B-Jugend zum Ortsnachbar FSV Optik Rathenow und spielte dann lange Zeit beim Kreisligisten SV Großwudicke. Im Sommer 2016 folgte aus arbeitstechnischen Gründen der Wechsel nach Brück. Bei seinem neuen Verein trat er zuletzt überwiegend bei den 2. Männern an.

Eigentlich wollte Wilimzig in den Frühjahrsmonaten die C-Trainerlizenz erwerben, was aber aufgrund der Corona-Regelungen nicht möglich war. Dies möchte er so schnell wie möglich nachholen.

Dem neuen Trainer steht ein voller Kader zur Verfügung. Der FSV verzeichnete keine Abgänge, aber jede Menge Neuzugänge, da die A-Junioren komplett hoch kamen. Außerdem hat sich der Mittelfeldspieler Tom Scheunemann dem Verein angeschlossen. In diesen Tagen wird sich noch entscheiden, wer ihn als Co-Trainer unterstützt.

Zukünftig bekommen die FSV-Kicker auswärtige Unterstützung in Sachen Athletik. Fitness-Trainer Andreas Bohn, der unter anderem beim 1. FFC Turbine Potsdam tätig war, konnte von Michael Wilimzig überzeugt werden, zweimal im Monat die Mannschaft zu unterstützen.

Am Spielsystem soll sich im Prinzip nicht viel ändern. Der neue Coach setzt auf schnelles Umschaltspiel – was die Elf bisweilen schon ausgezeichnet umsetzt – und durch Ballbesitz das Spiel gestalten. Schön wäre es nur, wenn die Spieler auch ihre zahlreich erspielten Möglichkeiten konsequenter nutzen würden. Vielleicht kann da in der kommenden Saison Glenn Helmchen aushelfen, der im vergangenen Jahr beruflich zu sehr eingespannt war, und daher häufiger bei den 2. Männern mitwirkte. Er soll nun wieder in der 1. Mannschaft auf Torejagd gehen.

Im Gegensatz zu früher sind nun ein paar mehr Testbegegnungen vereinbart worden. Los geht es bereits an diesem Samstag (18. Juli) mit dem Heimspiel gegen den Teltower FV II. Am 26. Juli geht die Fahrt zum Mögeliner SC, am 31. Juli zum TSV Treuenbrietzen.

Am 2. August empfangen die Brücker den SC Trebbin II und am 9. August steht eventuell noch die Partie gegen die SG Bornim an. Dies hängt davon ab, ob an diesem Tag der Pokal Vorrang hat.