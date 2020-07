dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei sucht mit Bildern aus Überwachungskameras nach einer Gruppe junger Männer, die zwei Männer im U-Bahnhof Hermannplatz attackiert und verletzt haben sollen.

Die gefährliche Körperverletzung soll sich am 15. September vergangenen Jahres in Neukölln zugetragen haben. Gegen 2.40 Uhr wurden demnach ein 26-Jähriger und ein 44-Jähriger von einer Gruppe mehrfach ins Gesicht geschlagen und dem bereits am Boden liegenden 26-Jährigen auch gegen den Kopf getreten. Erst als Fahrgäste eingriffen, ließ die Gruppe von den Verletzten ab.