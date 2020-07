René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Plakate sind gedruckt, alsbald will sie Manfred Rücker im Rathenower Stadtgebiet verteilen. Die dann angekündigte Kids-Fun-World auf dem Märkischen Platz ist das erste große Projekt nach den Corona-Lockerungen.

Dem privatunternehmerischen Veranstaltungsmanager grätschte die Pandemie bei allerhand Projekten dazwischen. Er ist schließlich nicht nur in Rathenow aktiv. Insgesamt 42 Absagen beklagt er, darunter die für das Frühlingsfest in Rathenow. Auch das hiesige Stadtfest im September wird nicht stattfinden.

Die Kids-Fun-World besteht aus etlichen aufblasbaren Spielgeräten. Für sieben Euro Eintritt können diese von Kindern ganztägig (10.00 bis 20.00 Uhr) genutzt werden. Die Spaßwelt lädt am 1. und 2. August zum Besuch ein.

In Anbetracht einer aktuell 0,0 betragenen Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis Havelland (Stand: 15. Juli, 8.00 Uhr) ist es sehr wahrscheinlich, dass Corona für keine weiteren Absagen sorgen dürfte. In den vergangenen sieben Tagen kam es also zu keinen Neuinfektionen. Alle Fälle zusammenaddiert waren es bis Dienstag 193, laut Angaben auf www.havelland.de gelten 182 Patienten als genesen. Sechs Menschen starben. Es gibt also nur noch fünf aktive Fälle im Landkreis.

Die Zeichen stehen demnach ebenso gut für die Premiere, die Manfred Rücker in Rathenow plant. Statt Stadtfest gibt es am 12./13. September ein Kleinkunstfestival. Nach ersten Veröffentlichungen in den Medien sollen sich laut Angaben des Veranstalters bereits fast 30 Kleinkünstler aller Art bei ihm gemeldet haben. Weitere sind ihm willkommen. Offenbar ist dezentrale Kleinkunst genau das, was es gegenwärtig allen Recht tun kann. Ferner sucht Rücker noch Händler, die seine Veranstaltungen in Rathenows Innenstadt, entlang der Berliner Straße, bereichern wollen. Neben der Erstauflage des Kleinkunstfestivals ist auch das traditionelle Weinfest in Arbeit. Gefeiert werden soll am 24./25. Oktober. An beide Veranstaltungen ist ein verkaufsoffener Sonntag gekoppelt.

Mehr Informationen gibt es direkt bei Manfred Rücker unter 0171/7488437 und per E-Mail an veranstaltungsteam@gmx.de.