Simone Weber

Rathenow Im Juni wurde der erste Neubau in der KWR-Geschichte bezugsfertig. Zu den Mietern in der der Forststraße 1-2 gehört die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege gGmbH. Sie ist zuständig für eine Wohngemeinschaft im Erdgeschoss. Sieben der insgesamt neun WG-Untermieter sind bereits eingezogen, was kürzlich mit einer kleinen Party gefeiert wurde.

Zum Mittag wurde eine gemeinsame Mahlzeit zubereitet. Roulade mit Kartoffelklößen und Rotkraut kochten Lukas und Leon Zarpentin, zwei Enkel der Bewohnerin Johanna Zander. "Die letzten Jahre habe ich allein in einer Wohnung im Wohnblock für betreutes Wohnen in der Forststraße gelebt", erzählt die 93-Jährige. "Meine Kinder meinten, dass ich mit einem Umzug in die neue WG besser versorgt wäre."

Tatsächlich kann eine Senioren-WG eine gute Alternative zum Pflegeheim darstellen. "Nach dem Krieg gehörte ich zu den ersten Lehrerinnen, die in der 1949 in das Schloss umgezogenen Schule in Nennhausen unterrichteten. Mein Ehemann Martin-Jost Zander war als Schulleiter seit 1949 Initiator und 1956 bis 1959 Bauherr der neuen, heutigen Grundschule", erinnerte sich Johanna Zander. 1970 zog sie nach Rathenow, wo sie auch viele Jahre im Gemischten Chor mitsang.

Die senioren- und behindertengerecht ausgestatteten WG-Räumlichkeiten umfassen insgesamt 335 Quadratmeter mit neun, je 15 Quadratmeter großen Einzelzimmern mit kleiner Terrasse. "In der WG leben Menschen mit Demenz oder körperlicher Einschränkung zusammen. Rund um die Uhr ist eine Ansprechpartnerin für sie vor Ort. Für die Bewohner organisieren wir regelmäßig Aktivitäten, wie Spielenachmittage, Besuch des Wochenmarktes oder Ausflüge in den Optikpark und ins Kulturzentrum", erzählte Heike Schröder, die als WG-Präsenzkraft des Gemeinschaftswerks die Tagesgestaltung unterstützt. "Zusätzlich können die Mieter individuell zugeschnittene Service- und Pflegeangebote als bedarfsgerechte Unterstützung für sich vertraglich mit dem ambulanten Pflegedienst des Gemeinschaftswerks vereinbaren."