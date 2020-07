dpa

Potsdam (dpa) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) trauert um den Briten Noël Martin, der vor 24 Jahren Opfer eines rassistischen Überfalls in Brandenburg wurde. Er habe nach dieser schrecklichen Tat die Kraft gefunden, vor allem Jugendliche vor Rassismus und Rechtsextremismus zu warnen und für Toleranz und Verständigung einzutreten, betonte Woidke am Mittwoch.

Durch seinen unerschütterlichen Willen und seine klare Haltung, sich für ein gewaltfreies Miteinander einzusetzen, sei er für Viele zu einem Vorbild geworden.

Der gebürtige Jamaikaner und ehemalige Bauunternehmer Martin war am Dienstag im Alter von 60 Jahren in seinem Heimatort Birmingham gestorben. Seit dem Angriff am 16. Juni 1996 in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) war er vom Hals an gelähmt. Die beiden Täter mussten mehrjährige Haftstrafen verbüßen. Sie hatten einen Stein gezielt in sein Auto geschleudert. Der damals 36-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Auf seine Initiative hin und mit Mitteln der Landesregierung wurde der Noël-und-Jacqueline-Martin-Fonds 2003 gegründet, der 2008 in eine Stiftung umgewandelt wurde.