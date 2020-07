Janine Richter

Potsdam/Berlin (MOZ) Wochenlang hat ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger die Menschen in Berlin und Brandenburg in Atem gehalten. Am Dienstagabend wurde dann der 29-jährige Verdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit in der Neuen Kreisstraße (Neubabelsberg) nahe der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg festgenommen. Er wurde sofort erkennungsdienstlich behandelt und unter anderem Fingerabdrücke und DNA-Proben genommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich nun am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz zum Tatmuster. Demnach werden dem Mann derzeit acht Taten in Berlin und Brandenburg zur Last gelegt – teils seien die Vergewaltigungen vollzogen worden, teils sei es bei Versuchen geblieben. Man habe DNA-Spuren an allen Opfern gefunden und können deshalb die Taten konkret zuordnen. Das erste Opfer des mutmaßlichen Serienvergewaltigers sei nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft minderjährig. Drei besonders schwere Vergewaltigungen seien darunter gewesen.

Täter ohne festen Wohnsitz?

Über den mutmaßlichen Täter sei bekannt, dass er keinen festen Wohnsitz in Berlin habe und sich scheinbar öfter in Brandenburger oder Berliner Wäldern aufhält. Zuletzt habe er in Berlin in einer hostelähnlichen Unterkunft gelebt, diese jedoch verlassen.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei sei der Tatverdächtige in den letzten Monaten wiederholt in Berlin gewesen, dabei aber nicht mit Vergewaltigungen oder anderen sexuellen Delikten aufgefallen. Ende 2019 sei er in Berlin mit einer anderen Straftat in Erscheinung getreten. Bei einer weiteren Tat im März 2020 habe es sich um ein Eigentumsdelikt gehandelt. Was er in Berlin oder Brandenburg genau gemacht habe, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wisse man nicht. "Wir wissen, er hat versucht, Geld zu machen, indem er ein Auto verkaufte", erläuterte die Sprecherin.

Gewaltvolles und freundliches Tatmuster

Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Berlin schilderte, seien die Tatmuster sehr ähnlich. Zuerst habe der 29-Jährige die potenziellen Opfer freundlich an durchaus belebten Waldgebieten angesprochen und sie dann mit Gewalt gepackt und gewürgt. Anschließend zerrte er sie von den Hauptwegen der Waldgebiete weg und verging sich an den Opfern in entlegenen Gebieten. Die Vergewaltigungen seien mit massiver, körperlicher Gewalt erfolgt, sodass die Opfer zum Schweigen gebracht wurden. Dafür habe er verschiedene gefährliche Werkzeuge genutzt.

Nach seinen Taten soll sich der Mann um seine Opfer "gekümmert haben" und habe sich teilweise für den nächsten Tag mit ihnen verabreden wollen. In Kleinmachnow habe der Täter das Opfer das Fahrrad gegeben, um nach Hause fahren zu können. Zum Schein seien die Opfer teilweise auf das Angebot, sich zu treffen, eingegangen.

Gute Voraussetzung für Verurteilung

Bei dem mutmaßlichen Serienvergewaltiger geht die Staatsanwaltschaft von einer Anklage und späteren Verurteilung aus. Die Beweislage sei gut, sagte Staatsanwältin Katrin Frauenkron. Bei drei Taten gehe es um besonders schwere Fälle. Dem 29-Jährigen werden acht vollendete und versuchte Taten zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung sei mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen. Bei schwerer Vergewaltigung drohen fünf Jahre Haft pro Fall.

Der tatverdächtige Serbe werde nun medizinisch und psychatrisch begutachtet, hieß es. Der Beschuldigte werde noch am Mittwoch einem Haftrichter im Amtsgericht Tiergarten vorgeführt und der Haftbefehl verkündet. Die weiteren Ermittlungen werde die Berliner Staatsanwaltschaft übernehmen.

Der Tatverdächtige habe am Dienstagabend über Verletzungen geklagt und sei vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Mittlerweile befinde er sich wieder in Polizeigewahrsam. Welcher Art diese Verletzungen sind, sei noch nicht klar.

Wie ihn die Polizei verfolgte

Die Festnahme sei laut Pressekonferenz eine "gut abgestimmte, länderübergreifende Zusammenarbeit" zwischen Berlin und Brandenburg gewesen.

Gegen 11.30 Uhr am Dienstag habe eine Frau die Beamten über eine Frau informiert, die in Potsdam Opfer einer Vergewaltigung gewesen sei. 83 Kollegen seien daraufhin im Einsatz gewesen und hätten das Waldgebiet nahe Babelsberg abgesperrt, um den Täter zu stellen. Mit Polizei-Suchketten und dem Einsatz von einer Drohne, einem Hubschrauber, einem Polizeiboote und von Diensthunden habe man den Serienvergewaltiger verfolgt.

Um 12.15 Uhr habe der erste Sichtkontakt bestanden, doch der Tatverdächtige habe entkommen können. In der Zwischenzeit habe man ein blaues Fahrrad und ein Handy sicherstellen können. Die Auswertung der informationstechnischen Daten des Handys, dieses sei entsperrt gewesen, habe zur erfolgreichen Ermittlungsarbeit beigetragen.

Die Suche im betreffenden Waldstück wurde erschwert, weil sich viele Menschen im Gebiet aufhielten. So sei es nicht einfach gewesen für die Spürhunde, die Fährte zu verfolgen. Der entscheidene Hinweis sei vom Polizeihubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, ausgegangen. Gegen 19.10 Uhr war klar, wo sich der Tatverdächtige aufhielt. Zu dieser Zeit versuchte er über die Gleisanlagen zu flüchten. Letztendlich konnte er im nördlichen Babelsberg am Rande Berlins gestellt werden. Der mutmaßliche Täter wurde gegen 20 Uhr in die Polizeiinspektion Potsdam gebracht und kriminalpolizeilichen Maßnahmen durchgeführt.

Kamerabilder aus Bernau

Wie die Staatanwaltschaft erläuterte, habe man seit dem 22. Juni vermutet, dass es sich um eine Tatserie handeln könnte. Über DNA-Vergleiche haben man die Taten ein und demselben Täter zuordnen können. Als man herausfand, dass der Vorfall in Bernau zur Tatserie gehörte, habe man die Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild einleiten können. Dank des Phantombildes habe es zwar hunderte Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, aber leider sei kein entscheidener Hinweis darunter gewesen. Erst durch das erneute Studieren von Polizeiakten aufgrund des Bernau-Falles sei man der Identität des Täters auf die Spur gekommen. Der Fingerabdruck bei einem Laubeneinbruch habe eine große Rolle gespielt.

Zwischendurch seien die Ermittlungebehörden nicht sicher gewesen, ob sich der Serbe ins Ausland abgesetzt habe. Seine Begleiterin, mit der er sich zeitweise in Berlin aufgehalten hatte, weilt derzeit im Ausland.

Weitere Geschädigte gesucht

Nach wie vor sucht die Polizei eine weitere Geschädigte, die laut einem Zeugen im Grunewald vergewaltigt worden sein soll. Die Tatschilderung des Zeugen würde zum Tatmuster des jetzt festgenommenen 29-jährigen Serben passen. " Es kann sein, dass es eine Touristin war. Es ist ncht auszuschließen, dass sich dieses Opfer nicht melden wird", erläuterte die Staatsanwaltin.