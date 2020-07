MOZ

Templin (MOZ) Bislang unbekannte Diebe sind am Dienstagabend in ein Haus in Templin eingebrochen und haben Teile einer Briefmarkensammlung und Bargeld gestohlen.

Am Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße die Terrassentür auf. Sie durchsuchten alle Räume. Es fehlten Teile einer Briefmarkensammlung und Bargeld.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren der Täter und leitete die Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl ein.