Marco Winkler

Velten (MOZ) Als eine der letzten Einrichtungen in Oberhavel hat das "Veltinchen" aufgrund der Corona-Auflagen noch immer geschlossen. Jetzt melden sich die Betreiber auf Facebook. Sie setzen auf Verständnis und kündigen an, frühestens im September wieder zu öffnen. Das bestätigt Jan Lange, der den Indoorspielplatz mit seiner Frau Marie-Luise betreibt, auf Nachfrage.

Wichtig ist dem Betreiberpaar, Dank an alle auszusprechen, "die in dieser seltsamen Zeit regelmäßig an uns denken und immer wieder mal nachfragen, wie es uns geht". Ihnen gehe es "den Umständen entsprechend gut". Die Frage, mit der sie am meisten konfrontiert werden: Wann öffnet "Veltinchen" wieder? Die Betreiber schreiben: "Ganz ehrlich? Wir wissen es nicht." Viele Möglichkeiten wurden diskutiert. Aber: "Wir kommen immer auf das gleiche Ergebnis. Toben mit Mundschutz ist wirklich nicht schön und wir haben Bedenken, welche Auswirkungen das Toben mit Mundschutz auf den Spielspaß, aber auch auf die Gesundheit hat."

Über Verstöße wollen sie nicht hinwegsehen oder gar Ausnahmen machen. "Wir nehmen die Situation wirklich sehr ernst, weil eine Öffnung für uns auch enorme Risiken bedeuten könnten." Die Gesundheit der Gäste stehe an erster Stelle. Deshalb wollen sie weiter die Lockerungen und Infektionszahlen beobachten. Etwas Hoffnung für "Veltinchen"-Fans gibt es: Geöffnet werde, "sollte alles positiv laufen, frühestens am 1. September".