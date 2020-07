MOZ

Spreenhagen (MOZ) In der Nacht Mittwoch haben Anwohner der Straße Latzwall in Spreenhagen die Polizei alarmiert, weil zwei Unbekannte ein Grundstück betraten und diverse Gegenstände aus einem Nebengelass abtransportieren woltlen. Die beiden Männer flüchteten, als sie entdeckt wurden. Sie ließen alle Gegenstände und ihr Fahrzeug, dass sie zur Anfahrt genutzt hatten, stehen. Die Polizeibeamten haben umgehend mit der Suche nach den beiden Flüchtenden begonnen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Wenig später stellten sich die beiden 27- und 56-jährigen Männer. Die Beamten haben sie in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.