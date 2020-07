BRAWO

Bad Belzig Die Kreisvolkshochschule hat noch einige Plätze im Kurs "Outdoor: Shinrin Yoku" frei.

Die Waldtherapie ist eine aus Japan kommende Technik der ganzheitlichen Entspannung, unter Einbeziehung der Waldatmosphäre, bei gleichzeitiger Muskelentspannung. Die positiven Effekte sind sofort spürbar. Der dreiteilige Kurs beginnt am Freitag, 31. Juli, um 17 Uhr. Anmeldungen sind bis Montag, 20. Juli, telefonisch unter 033841/45430, per E-Mail an info@kvhs-pm.de oder unter www.kvhs-pm.de möglich.