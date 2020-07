MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten haben am Dienstagnachmittag einen Audi-Fahrer in der Słubicer Straße in Frankfurt (Oder) gestoppt. Dabei fiel ihnen auf, dass der Wagen Spuren eines Diebstahls aufwies.

Außerdem waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Der Wagen war in Berlin als gestohlen gemeldet worden. Die Polizeibeamten nahmen den 34-jährigen Fahrer vorläufig fest.