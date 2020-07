MOZ

Greiffenberg (MOZ) Ein Mann hat am Dienstagmorgen zwei Einbrecher bei sich in der Wohnung in Greiffenberg entdeckt. Sie flohen daraufhin.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr stiegen zwei unbekannte Männer durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Der Wohnungsinhaber bemerkte etwas und begegnete den Männern im Hausflur. Sie flüchteten sofort durch die Haustür, ohne etwas gestohlen zu haben.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum versuchten Einbruchsdiebstahl auf.