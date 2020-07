Martin Terstegge\BRAWO

Berlin Motive in der Kunst sind so vielfältig wie es Künstler, Werkstoffe oder Kunstrichtungen gibt. Während der "Normalbürger" sich häufig an dem Vollkommenen erfreut, sehen andere den Reiz eines Objekts eher im Verfall. Das ist nicht unbedingt neu, schon Caspar David Friedrich hat im 19. Jahrhundert bei seinen Gemälden das Schöne aus verfallenen Bauten durch seine Maltechnik anschaulich gemacht, wie bei den Bildern "Abtei in Eichwald" oder "Klosterruine Oybin (Der Träumer)".

Fotografen finden zum Beispiel echte Hingucker in verfallenen Industriegebäuden, verlassenen Bahnhöfen oder Klinikgebäuden, wie zum Beispiel Beelitz Heilstätten. Das Morbide ins richtige Bild gesetzt, entfaltet beim Betrachter durchaus Wohlwollen, wenn er sich darauf einlässt. Mancher Künstler begeht bei seiner Motivwahl eine Strafttat oder Ordnungswidrigkeit, da das Betreten ihrer Objekte häufig verboten ist.

Bei Edit Billinger ist hingegen alles legal. Die in Berlin lebende Übersetzerin ist studierte Fotografin. Bei ihrer Motivvielfalt hat sie unter anderem einen besonderen Blick für verlassene Sportstätten entwickelt. Zugewucherte Fußball- oder Handballplätze, marode Basketballanlagen haben es ihr angetan. Die Wahl auf marode Sportstätten ist sicherlich auch eine Reminiszenz an ihre Sportvergangenheit. Die gebürtige Ungarin begann schon als junges Mädchen mit dem Handball. Ihre aktive Zeit liegt nun schon ein paar Jahre zurück, doch seit dem Sommer unternimmt sie den nächsten Schritt und bleibt als Trainerin dem geliebten Handballsport verbunden. Mit den Frauen des MBSV Belzig soll für eine weitere Saison die Zugehörigkeit in der Brandenburgliga gesichert werden.

Auf ihren Reisen in Ungarn, Deutschland, Griechenland, der Slowakei und Australien sind mittlerweile zahlreiche Fotografien entstanden, von der sie BRAWO eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt hat. Zu den beiden oben abgebildeten Fotos meinte sie: "Auf diesem Platz habe ich meine ersten Handballspiele absolviert. Noch in der Grundschule. Auf Beton. Später, im Verein, sind wir auf rote Asche umgestiegen. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Auf Beton konnte man keinen Fallwurf machen. Man versuchte nicht zu stürzen. Auf roter Asche haben wir das Abrollen geübt. Man konnte darauf aber auch meterweit rutschen, der ganze Oberschenkel war aufgerieben, es dauerte Wochen, bis es verheilt war. Erst als die Mannschaft in die zweite ungarische Liga aufgestiegen ist, sind wir in die Universitätshalle gezogen. Mit hohen Zuschauerrängen. Sogar gut gefüllt.

Vielleicht waren es diese ersten Erlebnisse, weshalb ich bis heute ein Faible für Sportplätze habe, die man auf ungarisch früher "Grund" genannt hätte (Das deutsche Wort fand Einzug in die ungarische Sprache.). Verlassen. Verwahrlost. Teilweise umzäunt. Aber immer frei zugänglich. Ohne Schloss und Riegel. Ohne Hausmeister.

Auf meinen Reisen fotografiere ich diese Orte. Wie zum Festhalten der Zeit. Die Bilder sind meist analog entstanden, mit einer Kleinbild-, einer Mittelformat-, sowie einer Lochkamera. Wenn ich keine analoge Kamera dabei habe, fotografiere ich mit der Hipstamatic App."