Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ab dem 15. Juli darf die Neuruppiner Kita "Miteinander" wieder ihre Türen öffnen. Das bestätigte Ralf Reinhardt (SPD), Landrat von Ostprignitz-Ruppin, am Mittwoch. "Die Schließungsanordnung musste nicht verlängert werden." Anfang Juli musste die Einrichtung geschlossen werden, weil eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Sämtliche 41 Kinder der Kita und die insgesamt acht Mitarbeiter wurden in häusliche Isolation geschickt, nachdem auch bei ihnen ein Corona-Test durchgeführt worden war. Das Gesundheitsamt übernahm die Nachverfolgung möglicher Kontaktpersonen. Insgesamt mehr als 350 Menschen wurden dabei befragt. Bei fünf weiteren Erwachsenen und einem Kind wurde ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen. Inzwischen seien alle Personen genesen, berichtete der Landrat. Der letzte Test sei gestern negativ ausgefallen. Ralf Reinhardt zeigte sich sichtlich erleichtert, dass der jüngste Corona-Vorfall an der Kita in Neuruppin keine weiteren epidemiologischen Ereignisse nach sich gezogen habe, da die Kontaktnachverfolgung jetzt deutlich komplizierter sei, als noch während des Lockdowns. "Unsere Maßnahmen der Umfeldermittlung und der häuslichen Isolation haben gegriffen."

Trotzdem gibt es im Landkreis zwei neue Covid-19-Fälle, teilte Ralf Reinhardt mit. Es handele sich um zwei Personen, die zu einem Hausstand gehören, und die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Die Reiserückkehrer seien auf dem Flughafen über die aktuell geltende Meldepflicht bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet informiert worden, so Reinhardt. Diese ziehe neben einer verpflichtenden häuslichen Isolation auch einen Corona-Test nach sich, der am Dienstag positiv ausfiel. "Eine entsprechende Meldung haben wir an das Gesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut weitergeleitet", so der Landrat. "Der Reiseweg muss noch analysiert werden." Gleiches gilt für mögliche Kontaktpersonen. Beide Ruppiner befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.