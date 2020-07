BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Die Mitarbeiterin eines Backshops in der Straße Am Gleisdreieck in Kirchmöser teilte der Polizei früh am Morgen mit, dass unbekannte Täter des Nachts versucht hatten einzubrechen.

Mittels Werkzeug wollten sie die Sicherheitstür des Backshops aufhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Oder sie ließen aus einem anderen Grund von ihrem Vorhaben ab. Das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Führen sie zum Erfolg, müssen der/die Täter auch für den vollbrachten Sachschaden von ca. 500 Euro aufkommen.