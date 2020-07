BRAWO

Brandenburg Aus einem Discounter in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg an der Havel wurde die Polizei alarmiert, als ein Mann mit Ware verduftete. Eine Mitarbeiterin war gerade dabei, den Verkaufsstand mit Zigaretten aufzufüllen, hatte dafür die Stangen neben der Kasse parat gelegt. Der Unbekannte sah‘s, packte zu und rannte aus dem Geschäft. Wieviele Stangen er sich schnappen konnte, wusste auch die Verkäuferin nicht zu sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.