Ina Matthes

Dahlewitz (MOZ) Der Luftfahrtkonzern Rolls Royce reduziert Personal. Im Brandenburger Werk in Dahlewitz sollen 550 Stellen wegfallen.Insgesamt plant das Unternehmen an seinen deutschen Standorten Oberursel (Hessen) und Dahlewitz (Teltow-Fläming) etwa 800 Stellen in den Jahren 2020 und 2021 zu streichen.

Weltweit ist ein Abbau von 9000 Jobs im Konzern angekündigt. Durch die Corona-Pandemie habe es eine signifikante Reduzierung der Kundennachfrage bei der Fertigung und auch weniger Aufträge in denBereichen Wartung, Reparatur und Überholung gegeben. Eine Erholung auf das Niveau von 2019 werde nicht vor 2024 erwartet, sagte ein Unternehmenssprecher. Rolls Royce sei an beiden Standorten im Gespräch mit den Betriebsräten. Der Abbau solle so sozialverträglich und fair wie möglich gestaltet werden, teilte das Unternehmen mit.In Dahlewitz sind rund 2800 Mitarbeiter beschäftigt.

