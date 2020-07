DPA

Berlin (dpa) Der englische Nationalspieler Marcus Rashford erhält als jüngste Person überhaupt eine Ehrendoktorwürde der Universität von Manchester.

Der 22-Jährige werde für seine bemerkenswerte Kampagne gegen Kinderarmut und herausragende Leistungen auf dem Spielfeld ausgezeichnet, teilte die Universität mit. "Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie", sagte der Stürmer vom englischen Rekordmeister Manchester United. Er empfinde Demut, wenn er an all die großen Namen denke, die diese Auszeichnung in der Vergangenheit erhielten. Dazu zählen nach Angaben der Universität die Manchester-United-Legenden Sir Alex Ferguson und Sir Bobby Charlton.

Rashford hatte unter anderem mit einem offenen Brief an britische Abgeordnete dafür gesorgt, dass Kinder aus bedürftigen Familien während der Schulferien Essensgutscheine bekommen. Die Familien hatten während der Ausgangsbeschränkungen durch die Coronavirus-Krise Gutscheine und Hilfspakete bekommen. In England sollte die Maßnahme mit Beginn der Schulferien eigentlich eingestellt werden. Rashfords Appell verhinderte das.

